Новый фильм Гая Ричи выйдет в прокат РФ 17 января 2025 года

С предыдущим фильмом режиссера «Министерством неджентльменских дел» возникли проблемы с прокатом из‑за ошибки в поданной заявке или одновременного релиза фильма на схожую тематику. Однако ленту все же выпустили в кинотеатрах, но позже запланированной даты.