Новый фильм Гая Ричи выйдет в прокат РФ 17 января 2025 года

Сегодня в 15:58
Фото: кадр из видео с канала Hollywood Insider/YouTube

Следующий фильм Гая Ричи выйдет в российский прокат одновременно со всем миром — 17 января 2025 года. Об этом сообщил «Кинопоиск».

Лента получила название «In the Grey» и находится в постпродакшене. По сюжету группа бойцов разбирается с крупными кражами и возвращает похищенные миллиарды долларов.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кэвилл («Министерство неджентльменских дел»), Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол («Переводчик») и Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел»). После проката в кинотеатрах картина выйдет на «Кинопоиске».

С предыдущим фильмом режиссера «Министерством неджентльменских дел» возникли проблемы с прокатом из‑за ошибки в поданной заявке или одновременного релиза фильма на схожую тематику. Однако ленту все же выпустили в кинотеатрах, но позже запланированной даты.

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