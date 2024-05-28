Новый фильм Гая Ричи выйдет в прокат РФ 17 января 2025 года

Следующий фильм Гая Ричи выйдет в российский прокат одновременно со всем миром — 17 января 2025 года. Об этом сообщил «Кинопоиск».
Лента получила название «In the Grey» и находится в постпродакшене. По сюжету группа бойцов разбирается с крупными кражами и возвращает похищенные миллиарды долларов.
Главные роли в фильме исполнили Генри Кэвилл («Министерство неджентльменских дел»), Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол («Переводчик») и Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел»). После проката в кинотеатрах картина выйдет на «Кинопоиске».
С предыдущим фильмом режиссера «Министерством неджентльменских дел» возникли проблемы с прокатом из‑за ошибки в поданной заявке или одновременного релиза фильма на схожую тематику. Однако ленту все же выпустили в кинотеатрах, но позже запланированной даты.