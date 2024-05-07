«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи все-таки выйдет в российский кинопрокат

Фильм «Министерство неджентльменских дел» британского режиссера Гая Ричи все-таки выйдет в российский кинопрокат. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Релиз ленты запланировали на 13 мая. Он состоится одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе. Ранее в Минкульте заявили, что лента не получила прокатного удостоверения.
Как дистрибьюторам картины удалось оформить необходимые документы, неизвестно. Проблемы с прокатом у «Министерства неджентльменских дел» возникли из‑за ошибки в поданной заявке или одновременного релиза фильма на схожую тематику.
«У миллионов поклонников Гая Ричи в России появится возможность посмотреть „Министерство“ не только онлайн, но и на большом экране. Мы считаем это важным и для зрителей, которые очень ждут этот фильм, и для индустрии», — отметил руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский.
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Васясин добавил, что параллельный релиз фильма онлайн и офлайн станет экспериментом для кинотеатров. «Как говорится, пусть победит сильнейший, а финально, безусловно, выиграет зритель», — подчеркнул он.
В мировой кинопрокат «Министерство неджентльменских дел» вышло 19 апреля. Фильм, основанный на книге Дэмиена Льюиса, уже возглавил рейтинг популярных фильмов на «Кинопоиске». В картине снялись Генри Кэвилл и Эйса Гонсалес («Задача трех тел»). Она рассказала о группе авантюристов, бросивших вызов нацистам в годы Второй мировой войны.