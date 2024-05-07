«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи все-таки выйдет в российский кинопрокат

«У миллионов поклонников Гая Ричи в России появится возможность посмотреть „Министерство“ не только онлайн, но и на большом экране. Мы считаем это важным и для зрителей, которые очень ждут этот фильм, и для индустрии», — отметил руководитель «Кинопоиска» Александр Дунаевский.