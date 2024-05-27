Лидера группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова обвинили в возбуждении вражды и призывах к сепаратизму

Обвинения в адрес музыканта рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Поводом для протоколов стали сторис в инстаграме* Ванюкова, в которых он высказывался о Владимире Путине и произносил лозунги «Россия будет свободной» и «Героям слава».