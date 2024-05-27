Лидера группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова обвинили в возбуждении вражды и призывах к сепаратизму

Вчера в 23:40
Фото: «Тихий час»/«ВКонтакте»

Против лидера группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова возбудили административные дела о возбуждении ненависти либо вражды и призывах к сепаратизму. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Обвинения в адрес музыканта рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Поводом для протоколов стали сторис в инстаграме* Ванюкова, в которых он высказывался о Владимире Путине и произносил лозунги «Россия будет свободной» и «Героям слава».

Артист также утверждал, что национальные республики «получат независимость». «Те, кто останется, с теми будем строить здравую федерацию», — заявлял фронтмен «Автоспорта».

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала пожаловаться на Ванюкова в полицию. По ее мнению, музыкант «поддерживает ВСУ и призывает к разделению России на отдельные республики».

После этого в отношении Ванюкова завели административные дела о дискредитации российской армии и демонстрации экстремистской символики. Заседания по ним еще не состоялись.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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