Мизулина попросила МВД проверить фронтмена группы «Автоспорт» на поддержку ВСУ

Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием проверить музыканта Андрея Ванюкова и его инди-рок-группу «Автоспорт» на предмет поддержки ВСУ и призывов к разделению России. Об этом говорится в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета».
Кроме того, организация «Зов народа» пожаловалась на Ванюкова в прокуратуру и Следственный комитет. Активисты организации заподозрили музыканта в оправдании терроризма и финансировании ВСУ.
Поводом для обращений стало видео с Ванюковым, выложенное 5 апреля телеграм-каналом Readovka. На записи, предположительно, Ванюков говорит слова поддержки украинцам и оскорбляет Владимира Путина.
«Респект всем — всем, кто уехал. Тем, кто остался, — двойной респект. Я сам остался, я с вами. Так вот, Россия будет свободной ***. Все национальные республики, регионы, кто захочет — получат независимость. Те, кто останется, с теми будем строить здравую федерацию. Москва *** пойдет. Москва станет обычным городом, без лишних ********, без лишнего бабла, и все будем в равной степени кайфовать. Как вам такой положняк?» — говорится на записи. В видео также звучат лозунги «Слава ВСУ», «Слава Украине», «Путин ***» и «мусора ***».
Мизулина и администраторы Readovka возмутились, что группа «Автоспорт» анонсировала весенний тур по 16 городам России.