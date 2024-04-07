Мизулина попросила МВД проверить фронтмена группы «Автоспорт» на поддержку ВСУ

«Респект всем — всем, кто уехал. Тем, кто остался, — двойной респект. Я сам остался, я с вами. Так вот, Россия будет свободной ***. Все национальные республики, регионы, кто захочет — получат независимость. Те, кто останется, с теми будем строить здравую федерацию. Москва *** пойдет. Москва станет обычным городом, без лишних ********, без лишнего бабла, и все будем в равной степени кайфовать. Как вам такой положняк?» — говорится на записи. В видео также звучат лозунги «Слава ВСУ», «Слава Украине», «Путин ***» и «мусора ***».