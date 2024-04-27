На фронтмена группы «Автоспорт» завели дело о дискредитации армии

На вокалиста группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова завели два дела: о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
По данным телеграм-канала, протоколы на музыканта поступили в Тверской суд Москвы. По одному протоколу Ванюкову грозит штраф до 50 тыс. рублей, а по другому — до 15 суток ареста.
В начале апреля Екатерина Мизулина обратилась в полицию с требованием проверить музыканта и его инди-рок-группу на предмет поддержки ВСУ и призывов к разделению России.
Поводом для обращений стало видео с фронтменом «Автоспорта», выложенное 5 апреля телеграм-каналом Readovka. На записи, предположительно, Ванюков говорит слова поддержки украинцам и оскорбляет Владимира Путина.
«Респект всем — всем, кто уехал. Тем, кто остался, — двойной респект. Я сам остался, я с вами. Так вот, Россия будет свободной ***. Все национальные республики, регионы, кто захочет — получат независимость. Те, кто останется, с теми будем строить здравую федерацию. Москва *** пойдет. Москва станет обычным городом, без лишних ********, без лишнего бабла, и все будем в равной степени кайфовать. Как вам такой положняк?» — говорится на записи. В видео также звучат лозунги «Слава ВСУ», «Слава Украине», «Путин ***» и «Мусора ***».