Молдова предоставила гражданство участникам группы «Би-2»

Несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдовы в апреле. В конце января музыкантов задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Местные власти заявили, что у музыкантов не было необходимого разрешения на работу. Организаторы концертов признали, что неправильно оформили визы для артистов.