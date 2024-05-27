Молдова предоставила гражданство участникам группы «Би-2»

Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство бас-гитаристу группы «Би-2» Максиму Андрющенко. Указ появился на сайте главы государства.
В документе перечислены имена восьми россиян, среди них также есть представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко. Гражданство получили также семьи Андрющенко, Левченко и Овчеренко.
У Александра Умана есть гражданство Австралии и Израиля, Егор Бортник (Лева)*, Борис Лифшиц и Ян Николенко также являются гражданами Израиля.
Несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдовы в апреле. В конце января музыкантов задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Местные власти заявили, что у музыкантов не было необходимого разрешения на работу. Организаторы концертов признали, что неправильно оформили визы для артистов.
* Егор Бортник (Лева) признан Минюстом РФ иноагентом.