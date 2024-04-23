Несколько музыкантов «Би-2» подали документы на молдавское гражданство

Несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Молдовы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава кабинета президентки страны Майи Санду Адриан Бэлуцел.
«Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют», — написал Бэлуцел.
Он отметил, что поданные музыкантами документы будут рассматриваться президенткой в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». «В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», — добавил Бэлуцел.
О каких именно участниках группы речь, не уточняется. У Шуры есть гражданство Австралии и Израиля, Лева* также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Бориса Лифшица и Яна Николенко также есть израильские паспорта.
В январе 2023 года участников «Би-2» задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Местные власти заявили, что у музыкантов не было необходимого разрешения на работу. Организаторы концертов признали, что неправильно оформили визы для артистов.
Участники «Би-2» провели неделю в миграционной тюрьме Таиланда в условиях, которые журналист Михаил Козырев* называл «совершенно чудовищными». По словам юриста группы, Россия требовала выдачи трех из семи задержанных музыкантов — тех, у кого лишь российское гражданство. В итоге после вмешательства израильского консула всех участников «Би-2» отправили в Тель-Авив.
* Егор Бортник (Лева) и Михаил Козырев внесены Минюстом в список иноагентов.