Несколько музыкантов «Би-2» подали документы на молдавское гражданство

«Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют», — написал Бэлуцел.