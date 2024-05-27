Кизару рассказал, что платит 300 долларов в месяц за удаление негативных комментариев под постами

«Я решил почистить инстаграм от ********* [дураков] и негативных людей, которые пытаются забайтить меня на плохих комментариях. В основном это дети, ну и взрослые, у которых не удалось. <…> Он [модератор] кидает вас в блок, если вы думаете, что это делаю я, то хочу вас огорчить, у меня есть дела поважнее. И не просите меня разбанить, я этим не занимаюсь», — написал Кизару.