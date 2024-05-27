Кизару рассказал, что платит 300 долларов в месяц за удаление негативных комментариев под постами

Кизару нанял модератора, который за 300 долларов в месяц удаляет негативный комментарии под его постами. Об этом рэпер рассказал в своем инстаграме*.
«Я решил почистить инстаграм от ********* [дураков] и негативных людей, которые пытаются забайтить меня на плохих комментариях. В основном это дети, ну и взрослые, у которых не удалось. <…> Он [модератор] кидает вас в блок, если вы думаете, что это делаю я, то хочу вас огорчить, у меня есть дела поважнее. И не просите меня разбанить, я этим не занимаюсь», — написал Кизару.
Рэпер рад, что теперь ненавидеть его будут «только молча». «Вы можете меня хейтить сколько вам угодно, хоть пену пускайте», — написал он.
Последний раз, когда фанаты хейтили Кизару по-крупному, случился в ноябре 2023 года. Рэпер записал совместный трек с криптовалютчиком Арутом, которого называют мошенником, и прорекламировал букмекерскую контору в клипе. Артиста обвинили в предательстве идеалов и продажности.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.