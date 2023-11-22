«Меня он не заскамил»: фанаты хейтят Кизару за песню с криптовалютчиком Арутом и рекламу ставок

Фанатов Кизару возмутил его совместный трек с Арутом, обратил внимание The Flow. Рэпера обвиняют в предательстве идеалов и продажности из‑за плохой репутации соавтора и рекламы ставок в клипе.
19 ноября Кизару выпустил клип «Let’s Get It» вместе с Арутом. Факт их фита сильно не понравился слушателям рэпера, ведь напарник рэпера обладает репутацией мошенника. Фолловеры пишут, что им больно смотреть на сотрудничество музыкантов, называют песню «крысиной движухой», а рекламу букмекерской конторы в видео — «последней каплей».
«Прости, Олег, я прошел с тобой долгий путь ещё с альбома „Яма“ (был выпущен в 2014 году, тогда артист ещё называл себя Yvn Kxx — прим.), верил за тру и прочее, но это уже финиш», — пишет один из раздраженных поклонников.
Арут Назарян известен как создатель уже закрытой криптобиржи Bistox и других проектов в сфере крипты. В прошлом году он начал писать рэп, его карьера стартовала с совместных песен, приобретенных за большие деньги. По словам предпринимателя, фит с Big Baby Tape он купил за 10 биткоинов (13 млн рублей по тому курсу), трек с Моргенштерном* — за миллион долларов, песню с The Limba — за дом для матери R&B-артиста.
Репутация криптомиллионера оставляет желать лучшего. В сети несложно найти множество сайтов, на которых его Bistox называют фальшивой биржей, а её основателей — мошенниками и жуликами. Блогер Рындыч, автор самого популярных роликов о биографии Назаряна (4,4 млн просмотров), считает его «долларовым балаболом», а историю успеха — вымышленной, полной противоречий и непроверяемых историй.
Кроме этого, Арут продает учебные курсы, где обещает рассказать, что «некоторые теории заговоров имеют основание», «как нами пытается управлять секретная организация» и «как выйти из системы и достичь успеха».
В то же время, Назарян работает над лейблом Bugatti Music вместе с Моргенштерном. Алишер называл напарника инвестором и артистом, а также с 2017 года поддевает Кизару в песнях, эфирах в инстаграме и промо-активностях.
Кизару старался его игнорировать, но очевидно, что выпады конкуренты вызывали раздражение. Например, перед релизом «Million Dollar Happiness» в мае 2021 года он писал в сторис: «К каждому из вас, пусси, слава пришла от блогерского дерьма, стремного и клоунского контента, вы даже себя не уважаете, моя слава пришла от контрабанды наркотиков на улицах… Мы не то что разные, мы с разных вселенных. Работать с ними это как испачкаться в говне».
Знакомство Кизару и Арута произошло не позднее осени 2022 года. В инстаграме криптобизнесмена можно найти их общее фото из Барселоны, тогда же он публиковал сторис из студии вместе с Кизару и продюсером Палагиным.
Комментируя сотрудничество, рэпер говорит, что долго размышлял над фитом с человеком «не из индустрии, не близок к музыке». В то же время он понимал, что Арута ненавидят даже больше, чем его самого, а за фит им обоим заплатили «другие люди, более серьезные».
«Если [Арут] заскамил на такое количество бабок, то памятник ему ***** [нафиг] реально. Меня он не заскамил, значит мозги есть. Думайте мозгами, а не жопой», — сказал рэпер подписчикам в трансляции.
Кроме этого, в течение недели перед релизом Кизару ещё несколько раз коснулся темы фита и вступился за соавтора «Let’s Get It».
Наконец, в комментариях под фото со съемок клипа Кизару сцепился с одним из фанатов. Фолловер обвинил рэпера в двойных стандартах, сказал, что тот отстранился от Смоки Мо из‑за песни с Вити АК, у которого был трек с Моргенштерном, а с бойцом поп-ММА Артемом Тарасовым разругался из‑за мошенничества — но в Аруте артиста якобы не смущает ни то, ни другое.
Тогда Кизару ответил, что автор «Кара-тэ» когда‑то пытался «оформить патент на имя Kizaru» у него за спиной, а Тарасов продавал мерч Haunted Family, объединения, которое основал и представляет рэпер. Последнее, по словам знакомого с Кизару артиста D.Masta, стало поводом для массовой драки со стрельбой в Мурино в августе 2022 года.
Смоки Мо напомнил коллеге, что неуместно писать о порядочности человеку с биографией торговца наркотиками и намекнул, что тот мог сдать полиции своих друзей.
Артем Тарасов написал большой пост в адрес Кизару и заявил, что дружба с рэпером прекратилась из‑за той же букмекерской конторы, что появилась в клипе «Let’s Get It», а также обратил внимание, что это Кизару новой песней продвигает лейбл Моргенштерна, а не наоборот.
Последнее слово в истории пока у Моргенштерна. Алишера упрекнули в том, что он не продвигал новую работу коллеги по лейблу — и артист объяснил почему.
«Про клип, трек я, конечно, все знал. Но, как я ***** [удивился], когда увидел рекламу ставок. При чём никто мне об этом заранее не говорил. С гангстером давно понятно, а вот мой партнер-инвестор-миллионер рекламирующий 1хбет на нашем лейбле — я хз», — написал Моргенштерн в своем телеграм-канале.
* Алишер Моргенштерн включен в список иностранных агентов.
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