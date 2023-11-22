«Меня он не заскамил»: фанаты хейтят Кизару за песню с криптовалютчиком Арутом и рекламу ставок

Кизару старался его игнорировать, но очевидно, что выпады конкуренты вызывали раздражение. Например, перед релизом «Million Dollar Happiness» в мае 2021 года он писал в сторис: «К каждому из вас, пусси, слава пришла от блогерского дерьма, стремного и клоунского контента, вы даже себя не уважаете, моя слава пришла от контрабанды наркотиков на улицах… Мы не то что разные, мы с разных вселенных. Работать с ними это как испачкаться в говне».