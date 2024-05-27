В Telegram могут появиться предупреждения о фейках

В исходном коде бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию Fact Check, с помощью которой могут выявлять фейки. Об этом сообщает издание «Код Дурова».
Выглядеть функция будет как дополнительный блок к посту с поясняющей информацией. Обычные пользователи не смогут вмешиваться в работу Fact Check.
Из кода следует, что Telegram начнет сотрудничество с агентствами по проверке информации. Ответственных за проверку информации смогут назначать правительства стран, с которыми сотрудничает администрация Telegram. Сервис сообщит пользователю, какое именно агентство занималось проверкой.
В марте основатель Telegram Павел Дуров сообщил об увеличении активных пользователей мессенджера до 900 млн в месяц. Его продукт стал одним из самых прибыльных приложений в мире, заявил он.