В Telegram могут появиться предупреждения о фейках

Сегодня в 14:45
Фото: Yuri Samoilov/Flickr

В исходном коде бета-версии Telegram для Android обнаружили функцию Fact Check, с помощью которой могут выявлять фейки. Об этом сообщает издание «Код Дурова».

Выглядеть функция будет как дополнительный блок к посту с поясняющей информацией. Обычные пользователи не смогут вмешиваться в работу Fact Check.

Из кода следует, что Telegram начнет сотрудничество с агентствами по проверке информации. Ответственных за проверку информации смогут назначать правительства стран, с которыми сотрудничает администрация Telegram. Сервис сообщит пользователю, какое именно агентство занималось проверкой.

В марте основатель Telegram Павел Дуров сообщил об увеличении активных пользователей мессенджера до 900 млн в месяц. Его продукт стал одним из самых прибыльных приложений в мире, заявил он.

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