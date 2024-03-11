Дуров: число активных пользователей Telegram составляет 900 млн в месяц

«Но, если они не пересекают красные линии, я не думаю, что мы должны контролировать людей в выражении своих мыслей. Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что любая идея должна быть оспорена… Иначе мы можем быстро скатиться к авторитаризму», — сказал Дуров.