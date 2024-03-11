Дуров: число активных пользователей Telegram составляет 900 млн в месяц

Вчера в 23:42
Фото: Oberon Copeland @veryinformed.com/Unsplash

Павел Дуров дал первое за семь лет интервью. В нем он рассказал, что число активных пользователей мессенджера составляет 900 млн в месяц.

Бизнесмен заявил, что Telegram стал одним из самых прибыльных приложений в мире. Он также отметил что потенциальные инвесторы оценили проект в 30 млрд долларов. При этом возможность продажи приложения исключена.

«Основная причина, по которой мы начали монетизацию, заключается в том, что мы хотели оставаться независимыми. Мы видим ценность [в IPO] как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram», — сказал он.

Дуров выразил надежду, что компания станет прибыльной в следующем году, но возможно, уже в этом. Он подчеркнул, что после начала размещения рекламы и введения платной подписки выручка компании составила «сотни миллионов долларов».

По словам бизнесмена, в этом году в Telegram улучшат модерацию на фоне проведения выборов по всему миру, а также внедрят «ИИ-механизмы для решения потенциальных проблем»

«Но, если они не пересекают красные линии, я не думаю, что мы должны контролировать людей в выражении своих мыслей. Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что любая идея должна быть оспорена… Иначе мы можем быстро скатиться к авторитаризму», — сказал Дуров.

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