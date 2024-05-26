Полиция, Росгвардия и ФСБ устроили рейд на мечеть в Сургуте. Нашли одного нелегала

В Сургуте сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии провели рейд в мечети. Им удалось выявить одного нелегала. Об этом пишет пресс-служба МВД по ХМАО в своем телеграм-канале.
«В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Сургуту сотрудники полиции доставили 140 иностранцев», — говорится в сообщении службы. В результате силовикам удалось выявить 17 административных нарушений миграционного законодательства.
Еще один посетитель мусульманского храма находился на территории Российской Федерации нелегально, отмечается в заявлении. Его ждет депортация.
В конце марта силовики провели рейд на складе Wildberries в Электростали. У сотрудников проверяли военные билеты, ВНЖ и разрешения на работу. Mash сообщил о задержании «минимум 40 трудовых мигрантов».
По данным телеграм-канала, под полицейскую проверку попали около 5000 сотрудников, некоторых мигрантов увезли в военкомат.
В конце января в Екатеринбурге силовики заставили мигрантов ходить гуськом во время рейда. Полиция, ФСБ, Росгвардия и прокуратура пришли проверять документы на стройку, из 150 человек задержали 12, лишь восемь из них подлежат депортации.
Инцидент вызвал возмущение МИД Кыргызстана. Там потребовали проверить методы силовиков, «унижающие достоинство граждан».