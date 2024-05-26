Полиция, Росгвардия и ФСБ устроили рейд на мечеть в Сургуте. Нашли одного нелегала

В конце января в Екатеринбурге силовики заставили мигрантов ходить гуськом во время рейда. Полиция, ФСБ, Росгвардия и прокуратура пришли проверять документы на стройку, из 150 человек задержали 12, лишь восемь из них подлежат депортации.