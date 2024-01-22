В Екатеринбурге полиция заставила мигрантов ходить гуськом

В Екатеринбурге силовики заставили мигрантов ходить гуськом во время рейда. Видео инцидента опубликовали Ura.ru и телеграм-канал «Русская община Екатеринбург».
Рейд прошел еще 17 января, в нем принимали участие сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и Росгвардии, пишет It’s My City. «Русская община» сообщает, что документы были проверены у 150 рабочих стройплощадки, восемь из них подлежат депортации, а четверым вручили повестки в военкомат. Информацию о 12 нарушителях подтвердил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
На одном из видео с рейда можно увидеть восемь рабочих, которые идут по снегу на корточках, положив руки на плечи друг другу. Рядом стоит мужчина в черной форме и балаклаве.
В разговоре с Ura.ru участник рейда заявил, что над мигрантами издевались, «чтобы продемонстрировать власть государства над нежелательными элементами». Поводом к этому стало бегство части рабочих.
«Гуськом заставили пройтись, после того как часть мигрантов разбежалась, завидев силовиков. Таким образом в некотором роде было показано, кто здесь главный. Имеется в виду не превосходство одной нации над другой, а контроль государства и силового аппарата за нежелательными элементами», — пояснил собеседник агентства.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области считает, что случай нехарактерен для Екатеринбурга.
«Сейчас буду узнавать, что случилось. У нас есть специалист, который занимается защитой прав мигрантов, пока она ничего мне не сообщала. Мне вообще трудно в это поверить. Нам не до того, чтобы заниматься такой ерундой», — сказала она в разговоре с Ura.ru.
Опубликованные в сети кадры вызвали возмущение Министерства иностранных дел Кыргызстана. Ведомство потребовало проверить действия силовиков и назвало их унизительными для граждан республики.
По данным ведомства, полицейские проверили документы у 40 киргизов и не выявили нарушений закона. Эти граждане страны также отказались жаловаться на действия силовиков, хотя среди тех, кого поставили на колени, были и они.
«Генеральным консульством предпринимаются меры по организации проверки надзорным органом России правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», — говорится в пресс-релизе МИД Кыргызстана.