В Екатеринбурге полиция заставила мигрантов ходить гуськом

«Сейчас буду узнавать, что случилось. У нас есть специалист, который занимается защитой прав мигрантов, пока она ничего мне не сообщала. Мне вообще трудно в это поверить. Нам не до того, чтобы заниматься такой ерундой», — сказала она в разговоре с Ura.ru.