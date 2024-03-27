Силовики провели рейд на складе Wildberries в Электростали. 38 сотрудников отправят на доппроверку

Источник Shot утверждает, что в скором времени проверки пройдут на всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье. Во время них силовики будут определять инострацев, нелегально находящихся в России и уклоняющихся от армии, говорит собеседник телеграм-канала.