Силовики провели рейд на складе Wildberries в Электростали. 38 сотрудников отправят на доппроверку

Полицейские и рогвардейцы провели рейд на сортировочном центре Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Проводятся проверочные мероприятия, контроль паспортного режима и разрешений на работу», — сообщил собеседник агентства.
По данным Mash, под полицейскую проверку попали минимум 5000 сотрудников. Часть из них вывели на улицу, где проверяли военные билеты, ВНЖ и трудовые патенты. Некоторых трудовых мигрантов посадили в автозак и увезли в военкомат, передает телеграм-канал.
В самой Wildberries сказали, что 38 сотрудников склада отправили на дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах. Остальные уже вернулись к работе, склад продолжает функционировать в штатном режиме. Mash сообщил о задержании «минимум 40 трудовых мигрантов».
Источник Shot утверждает, что в скором времени проверки пройдут на всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье. Во время них силовики будут определять инострацев, нелегально находящихся в России и уклоняющихся от армии, говорит собеседник телеграм-канала.
Сообщения об аналогичных рейдах переиодически появляются с конца прошлого года. В конце ноября и начале декабря полицейские уже приходили на два склада Wildberries в поиске тех, кто не встал на воинский учет.
В конце октября в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. Среди них был финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, которого в итоге направили в воинскую часть.