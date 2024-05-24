Пи Дидди обвинили в оскорблении певицы Чаки Хан, введенной в Зал славы рок-н-ролла

«Ты напал на мою мать и публично проявил неуважение к ней, крича и вопя, как сумасшедший, а, когда мой младший брат пытался оттащить тебя от моей матери, твой охранник напрыгнул на моего 19-летнего брата. Это могли быть твои темные дни, но я пою и танцую, наблюдая за твоим концом», — написала Индира.