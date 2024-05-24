Пи Дидди обвинили в оскорблении певицы Чаки Хан, введенной в Зал славы рок-н-ролла

Рэпера Пи Дидди, также известного как Шон Комбс, обвинили в оскорблении знаменитой певицы Чаки Хан, в 2023 году введенной в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщил NME.
Дочь артистки Индира Милини Хан заявила в комментариях на странице рэпера в инстаграме*, что она рада тому, что происходит сейчас с Дидди. Артист столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии, торговле людьми в целях эксплуатации и публикации интимных видео из мести.
«Ты напал на мою мать и публично проявил неуважение к ней, крича и вопя, как сумасшедший, а, когда мой младший брат пытался оттащить тебя от моей матери, твой охранник напрыгнул на моего 19-летнего брата. Это могли быть твои темные дни, но я пою и танцую, наблюдая за твоим концом», — написала Индира.
В сообщении она обратилась к матери. «Разве это не отлично, мам?» — спросила Индира певицу, отметив ее в комментарии. Сама Чака Хан никак не прокомментировала ни слова дочери, ни ситуацию с Дидди.
Комбс же не стал вступать в переписку с Индирой. До этого он отрицал все предъявленные ему обвинения, однако ему пришлось извиниться, когда в сети распространилось видео, на котором он бьет свою бывшую девушку Кэсси Вентуру.
Кэсси стала одной из пяти женщин, рассказавших о предполагаемых преступлениях рэпера. Имена трех из этих девушек не раскрываются. Последней обвинительницей Дидди выступила экс-модель Кристал МакКинни. Кроме того, о сексуальном насилии со стороны Комбса заявил музыкальный продюсер Родни Джонс-мл., он же Lil Rod.
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