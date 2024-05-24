Съемки полнометражного продолжения сериала «Король и Шут» стартуют осенью 2024-го

Съемки полнометражного фильма по мотивам сериала «Король и Шут» об истории популярной российской панк-группы начнутся осенью 2024 года. Об этом рассказало Tvigle со ссылкой на студию «Лунапарк».
Премьера картины под названием «Как в старой сказке» намечена на весну 2025 года. Бюджет проекта составит 400 млн рублей. К своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков, а режиссерское кресло вновь займет Рустам Мосафир.
В фильме на сказочный мир из песен «Короля и Шута» надвигается угроза в лице Некроманта, воскрешающего мертвецов. Чтобы спасти родных и друзей, лидер группы Горшок выкрадывает из реального мира коллегу Андрея Князева. Вместе герои сразятся с темными магами и нечистью, а попутно попытаются возродить былую дружбу.
По предварительным данным роль главного злодея Некроманта может достаться Никите Кологривому («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению»), Даниилу Воробьеву («Триггер») или Юре Борисову («Кентавр»).
Подзаголовок «Как в старой сказке» отсылает к пятому студийному альбому группы, релиз которого состоялся в 2001 году. В пластинку вошли такие песни, как «Проклятый старый дом», «Гимн шута», «Похороны панка», «Парень и леший», «Воспоминания о былой любви» и другие.
Сериал «Король и Шут» вышел в 2023 году и занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».