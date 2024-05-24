Съемки полнометражного продолжения сериала «Король и Шут» стартуют осенью 2024-го

Сериал «Король и Шут» вышел в 2023 году и занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».