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Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал «Король и Шут». Ей ответил режиссер Рустам Мосафир

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:08

26 марта вторая жена и вдова музыканта Михаила Горшенева Ольга Горшенева прокомментировала сериал «Король и Шут» и образ Горшка, который, по ее мнению, «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру шоу Рустаму Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».

«Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что
тот образ, который спродюсирован в этом сериале не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты», — посчитала Горшенева.

Она отметила, что «давала добро на сериал», в котором «речь шла о другом», поэтому получившийся «Король и Шут» «порочит память» музыканта. «А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна», — заключила она.

Постановщик «Короля и Шута» Мосафир ответил Горшеневой. Он не считает, что образ ее мужа исказили, и напомнил про разницу между художественным фильмом и «правдой жизни».

Если зритель видит недалекого персонажа, возможно, он сам недалекий. Мне кажется, наоборот, Горшенев получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас все-таки кинопроизведение.

Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано.
Рустам Мосафир
Режиссер сериала «Король и Шут»

Мосафир сказал, что не знаком с Горшеневой и считает вдову «достаточно предвзятым зрителем». Постановщик подчеркнул, что он занимается «кинематографической драмой, а не выяснением, кто каким был».

«В каждом произведении есть герой, и каждый видит его в меру своего культурного развития, насмотренности или внутреннего состояния. Мне кажется, говорить о том, что мы порочим память Горшка, это странно. Даже болезненно. Это слишком фанатское восприятие», — объяснил Мосафир.

В интервью Мосафиру напомнили о недовольстве фанатов обилием сцен о наркозависимости Горшенева. Режиссер ответил, что «темные стороны позволяют сделать персонажа интересным», хотя «в жизни это, конечно, трагедия». Он призвал обратить вниманием на то, что такие сцены «вскрывают эту проблему».

«Он [Горшенев], как и все, кто подсаживается на наркотики, хотел, видимо, расширить сознание. Ранимая натура, тонкая душа. Ему было тяжело, и он пытался с этим справиться. Для сравнения пересмотрите реальные интервью Горшка и сравните с нашим экранным. Конечно, мы романтизировали его максимально. Поверьте, мы его даже обелили», — заключил Мосафир.

В конце разговора Мосафир вновь напомнил, что его «Король и Шут» — это художественное произведение, «и очень хорошо, что оно вызывает полярные мнения».

«Король и Шут» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 марта. Создатели описывают проект как панк-сказку, в которой смешались драма и фэнтези. Параллельно рассказу о реальных событиях в сериале развивается фэнтези-линия, основанная на песнях «Короля и Шута».

Михаила Горшенева в проекте сыграл Константин Плотников, его жену Ольгу — Дарья Мельникова. Мосафир считает, что авторы шоу «сделали ее образ прекрасно».

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