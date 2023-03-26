Вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал «Король и Шут». Ей ответил режиссер Рустам Мосафир

Если зритель видит недалекого персонажа, возможно, он сам недалекий. Мне кажется, наоборот, Горшенев получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас все-таки кинопроизведение.



Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино — это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано.

Рустам Мосафир Режиссер сериала «Король и Шут»