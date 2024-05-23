МВД выплатит 700 тыс. рублей семье убитой Веры Пехтелевой

Заводский районный суд Кемерова обязал МВД выплатить 700 тыс. рублей родственникам убитой в 2020 году Веры Пехтелевой. Об этом следует из базы данных суда.
По данным местного отделения «Аргументов и фактов», близкие Пехтелевой требовали 7,5 млн рублей компенсации морального вреда за халатность полицейских.
23-летняя Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым рассталась в ноябре. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали.
Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой и обнаружили тело девушки со многочисленными травмами. Канюс нанес девушке 56 телесных ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга.
В июле 2022 года Канюса приговорили к 17 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Для полицейских, которые не приехали на вызов, запрашивали по 3 года 6 месяцев колонии по статье о халатности. В итоге пятерых сотрудников ГУ МВД приговорили к условному сроку.
В ноябре 2023 года стало известно, что Канюс освободился из тюрьмы, приняв участие в боевых действиях на территории Украины. Указ президента РФ о помиловании убийцы был подписан 27 апреля 2023 года.