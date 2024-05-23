МВД выплатит 700 тыс. рублей семье убитой Веры Пехтелевой

23-летняя Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым рассталась в ноябре. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали.