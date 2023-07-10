Пять полицейских получили условные сроки по делу об убийстве студентки в Кемерове

Заводский районный суд огласил приговоры пятерым сотрудниками ГУ МВД в Кемерове по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Об этом пишет ТАСС.
Майор Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева получили по 1,5 года лишения свободы условно.
Также суд взыскал с управления МВД в Кемерово 2 млн рублей в пользу родственников Пехтелевой (компенсация морального вреда). С каждого из пятерых полицейских взыскали по 30 тыс. рублей на возмещение судебных издержек.
Статья обвинения — ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Со следствием подсудимые не сотрудничали, заявили в пресс-службе управления СК по Кемеровской области.
Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года. В полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования из‑за драки и женских криков о помощи в одной из квартир. Дежурившие на тот момент полицейские зарегистрировали сигнал, но группу на проверку информации не отправили.
Судмедэксперты зафиксировали, что девушке было причинено около 111 травм и телесных повреждений. Они наносились на протяжении 12 часов, в результате чего Пехтелева умерла. Убийцей оказался ее бывший молодой человек, в итоге приговоренный к 17 годам колонии строгого режима.