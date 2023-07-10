Пять полицейских получили условные сроки по делу об убийстве студентки в Кемерове

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года. В полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажного дома в Кемерове с просьбой отправить группу реагирования из‑за драки и женских криков о помощи в одной из квартир. Дежурившие на тот момент полицейские зарегистрировали сигнал, но группу на проверку информации не отправили.