Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым недавно рассталась. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали. Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой, обнаружив тело девушки с многочисленными травмами. На суде, завершившемся в июле 2022 года, Канюс не признал вину.