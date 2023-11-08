Реклама
Новости

Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой

Семён Гудошников
Сегодня в 13:52

Владислав Канюс, отбывавший 17 лет в колонии за убийство студентки Веры Пехтелевой, освободился из тюрьмы, приняв участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщило издание NGS42.ru.

Портал опубликовал ответ прокуратуры родителям Пехтелевой — об освобождении Канюса из тюрьмы они знали с июня. Из официального сообщения следует, что указ президента РФ о помиловании убийцы их дочери был подписан 27 апреля 2023 года.

По информации правозащитников, Канюс уже вернулся с фронта и находится на свободе.

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым недавно рассталась. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали. Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой, обнаружив тело девушки с многочисленными травмами. На суде, завершившемся в июле 2022 года, Канюс не признал вину.

Пять сотрудников полиции получили условные сроки по статье о халатности.

расскажите друзьям
люди
Вера ПехтелеваВладимир Путин
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»