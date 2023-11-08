Путин помиловал убийцу кемеровской студентки Веры Пехтелевой

Владислав Канюс, отбывавший 17 лет в колонии за убийство студентки Веры Пехтелевой, освободился из тюрьмы, приняв участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщило издание NGS42.ru.
Портал опубликовал ответ прокуратуры родителям Пехтелевой — об освобождении Канюса из тюрьмы они знали с июня. Из официального сообщения следует, что указ президента РФ о помиловании убийцы их дочери был подписан 27 апреля 2023 года.
По информации правозащитников, Канюс уже вернулся с фронта и находится на свободе.
Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым недавно рассталась. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали. Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой, обнаружив тело девушки с многочисленными травмами. На суде, завершившемся в июле 2022 года, Канюс не признал вину.