Замглавы Генштаба Вадима Шамарина обвинили в получении взятки в 36 млн рублей

Сегодня в 16:50
Фото: Минобороны РФ

Следственный комитет обвинил начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей.

По данным следствия, Шамарин получил взятку в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года от гендиректора АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера завода Елены Гришиной.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что взятка была вручена за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и «общее покровительство».

«Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», — добавила представитель СК. Теперь Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по части шестой статьи 290 УК. Его дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

23 апреля в России задержали замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Эквивалент взятки, которую ему вменяют, может быть более 1 млрд рублей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами