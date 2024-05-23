Замглавы Генштаба Вадима Шамарина обвинили в получении взятки в 36 млн рублей

Следственный комитет обвинил начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей.
По данным следствия, Шамарин получил взятку в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года от гендиректора АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера завода Елены Гришиной.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что взятка была вручена за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России и «общее покровительство».
«Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению», — добавила представитель СК. Теперь Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по части шестой статьи 290 УК. Его дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.
23 апреля в России задержали замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Эквивалент взятки, которую ему вменяют, может быть более 1 млрд рублей.