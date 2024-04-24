Эквивалент взятки, которую вменяют замминистру обороны Иванову, может быть более 1 млрд рублей

Эквивалент вменяемой замминистру обороны Тимуру Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Изначально сообщалось, что следствие подозревает его в получении взятки не менее 1 млн.
Информагентство уточняет, что в сумму взятки входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков. Ранее телеграм-канал Baza отмечал, что Иванов курировал строительство и реконструкцию объектов Минобороны, отвечал за восстановление Мариуполя, жилищное и медицинское обеспечение армии, военную ипотеку.
24 апреля министр обороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра, сообщал источник ТАСС. Подозреваемый во взятке находится в карантинной камере «Лефортово» и на условия содержания не жалуется, заявлял первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
По данным источников РБК, под проверку попали экс-сотрудник Военно-строительной компании Андрей Белков и учредитель подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александр Фомин.
Иванова задержали накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, за которое грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Суд отправил его в СИЗО до 23 июня, арестованный вину не признал.
По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Под арестом оказался второй фигурант дела Сергей Бородин, которое подозревают по той же статье.
Иванов стал замминистра обороны в мае 2016 года. До этого он был был зампредседателя правительства Московской области и гендиректором АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны. В 1999–2012 годах Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса.