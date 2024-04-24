Эквивалент взятки, которую вменяют замминистру обороны Иванову, может быть более 1 млрд рублей

По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для совершения преступления — «получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Под арестом оказался второй фигурант дела Сергей Бородин, которое подозревают по той же статье.