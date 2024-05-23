Выступление Инстасамки в Кремлевском дворце ко Дню защиты детей отменили

Инстасамку убрали из списка артистов, которые должны выступить на концерте в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) ко Дню защиты детей. Певица должна была исполнить «Песню мамонтенка», рассказал RTVI ее концертный директор Максим Столяров.
«Если честно, мне только вчера об этом сказали, и то только после того, как я им скинул новость из интернета. Ничего конкретного они не сказали», — сказал Столяров. Первым об отмене выступления Инстасамки сообщил накануне телеграм-канал Mash.
По данным Mash, Дарью Зотееву (настоящее имя Инстасамки) пригласил один из организаторов. Столяров говорил, что ради бесплатного выступления в ГКД они отказали двум заказчикам на 1 июня и лишились денег.
В Кремлевском дворце заявили, что репертуар концерта формируют организаторы, а окончательная программа мероприятия не была предоставлена сотрудникам концертной площадки. Замначальника отдела ГКД по связям со СМИ Константин Ярошевский отметил, что Инстасамки «никогда там и не было, в списке этой программы» и «она в принципе не была заявлена».
В ГКД предположили, что репертуар составлял продюсер благотворительного концерта Вячеслав Шаинский. Однако в разговоре с RTVI тот заявил, что подбором артистов не занимался.
Столяров рассказал, что выступить в ГКД Инстасамку позвал режиссер и худрук концерта Андрей Удалов, а потом сообщил об отмене мероприятия. Удалов, в свою очередь, назвал сплетнями новость об участии Зотеевой.
В марте отменился тур Инстасамки по требованию активистов, которые пожаловались на образ артистки и аморальность в ее текстах. Отмену выступлений, по словам организаторов, поддержала и сама певица: она якобы планирует в ближайшее время сменить имидж и начать работать на более взрослую аудиторию.