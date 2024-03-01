Инстасамка отменила тур по России из‑за жалоб активистов

Все ближайшие концерты Инстасамки в регионах страны уже официально отменены. При этом, как сообщают организаторы, отмену тура поддержала и сама блогерша, так как якобы планирует в ближайшее время сменить имидж. Она собирается отказаться от провокационной лирики и начать работать на более взрослую аудиторию.