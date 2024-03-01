Инстасамка отменила тур по России из‑за жалоб активистов

Предстоящий тур Инстасамки по России отменили по требованию общественников, передает телеграм-канал Mash.
Активисты пожаловались на образ артистки и аморальность в текстах. По информации канала, в 2024 году певица будет выступать только в клубах с возрастным ограничением 18+.
Все ближайшие концерты Инстасамки в регионах страны уже официально отменены. При этом, как сообщают организаторы, отмену тура поддержала и сама блогерша, так как якобы планирует в ближайшее время сменить имидж. Она собирается отказаться от провокационной лирики и начать работать на более взрослую аудиторию.
«Аудитория меняется, шоу тоже», — прокомментировал менеджер артистки. Он добавил, что новые треки, рассчитанные на более зрелых слушателей, запланированы на 2025 год. На это же время менеджмент планирует букинг больших площадок в Москве, Петербурге и регионах.