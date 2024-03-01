Инстасамка отменила тур по России из‑за жалоб активистов

Сегодня в 17:45
Фото: из соцсетей Инстасамки

Предстоящий тур Инстасамки по России отменили по требованию общественников, передает телеграм-канал Mash.

Активисты пожаловались на образ артистки и аморальность в текстах. По информации канала, в 2024 году певица будет выступать только в клубах с возрастным ограничением 18+.

Все ближайшие концерты Инстасамки в регионах страны уже официально отменены. При этом, как сообщают организаторы, отмену тура поддержала и сама блогерша, так как якобы планирует в ближайшее время сменить имидж. Она собирается отказаться от провокационной лирики и начать работать на более взрослую аудиторию.

«Аудитория меняется, шоу тоже», — прокомментировал менеджер артистки. Он добавил, что новые треки, рассчитанные на более зрелых слушателей, запланированы на 2025 год. На это же время менеджмент планирует букинг больших площадок в Москве, Петербурге и регионах.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+