Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Инстасамка собирается сдать единый государственный экзамен и пойти в университет. Об этом артистка рассказала подписчикам своего тиктока.
Такую задачу она поставила себе на 2024 год, следует из ролика. «Mood of my 2024: собираю все документы, чтоб сдать ЕГЭ и поступить в университет», — подписала видео блогерка. Место будущей учебы или направление подготовки певица не уточнила.
В беседе с блогом «Пушка» в 2020 году Инстасамка признавалась, что планировала сдать ЕГЭ еще в школе, однако в 10-м классе ее отправили к отцу, от которого она сбежала. «Я с 10-го соскочила и больше не училась вообще. Подала документы в колледж, но забила ***, там даже не была ни разу», — сказала она и добавила, что не планирует учиться дальше.
Несколько месяцев назад в интервью Мадонне Мур Инстасамка говорила, что хотела бы отучиться на нутрициолога. «Меня очень манит тема питания. Я хочу знать, что я ем, что едят мои дети и близкие», — делилась она.
В ответ на замечание ведущей, что по этому направлению не бывает программ высшего образования и артистка могла бы попробовать поступить в медицинский вуз, Зотеева ответила: «Нет, медик это не моя история. Я не смогу, мне кажется, это очень серьезно. Но я бы хотела высшее образование».
Кроме этого, в этом году у поп-звезды должен выйти альбом «Red Witch». Анонс случился в конце февраля, релиз был обещан «скоро».
В марте Mash писал, что Инстасамка отменила тур по России, и причиной этого называл пристальное внимание и «жалобы общественников на аморальность в текстах, а также в образе артистки». Ее менеджер даже подтвердил информацию телеграм-каналу и сказал, что «„взрослые“ песни и образ появятся приблизительно в 2025 году», тогда же должны возобновиться концерты.
На следующий день артистка опровергла эту информацию, заявила, что никаких ограничений по выступлениями из‑за содержания ее музыки нет, а концерты отменила сама, так как была недовольна их форматом.