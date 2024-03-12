Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

В беседе с блогом «Пушка» в 2020 году Инстасамка признавалась, что планировала сдать ЕГЭ еще в школе, однако в 10-м классе ее отправили к отцу, от которого она сбежала. «Я с 10-го соскочила и больше не училась вообще. Подала документы в колледж, но забила ***, там даже не была ни разу», — сказала она и добавила, что не планирует учиться дальше.