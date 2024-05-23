На солиста «Порнофильмов» завели дело о дискредитации армии

В сентябре 2023-го Котлярова внесли в реестр иноагентов. По мнению ведомства, он «открыто выступал в поддержку Украины», создавал материалы иноагентов, занимался формированием «антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан» России, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России, и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.