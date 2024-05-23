На солиста «Порнофильмов» завели дело о дискредитации армии

В Тверской районный суд Москвы поступил протокол на солиста панк-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Об этом сообщила «Медиазона»*, сотрудники которой обнаружили дело в картотеке суда.
Протокол составили по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). По этой статье Котлярову грозит штраф до 50 тыс. рублей.
Признаки дискредитации армии нашли в словах Котлярова в апреле 2024-го. Проверить высказывания музыканта на соответствие российскому законодательству попросил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских.
По словам депутата, в январе к нему обратились «неравнодушные избиратели», которых смутило интервью Котлярова. О каком интервью идет речь, не уточнятся.
В сентябре 2023-го Котлярова внесли в реестр иноагентов. По мнению ведомства, он «открыто выступал в поддержку Украины», создавал материалы иноагентов, занимался формированием «антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан» России, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России, и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.
* Владимир Котляров и «Медиазона» внесены Минюстом в реестр иноагентов.