В словах лидера «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации армии

В словах Владимира Котлярова*, лидера группы «Порнофильмы», нашли слова дискредитации армии. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских, попросивший проверить музыканта.
По словам депутата, в январе к нему обратились «неравнодушные избиратели», которые обратили его внимание на интервью Котлярова, на основе которого и был сделан запрос на проверку. О каком интервью идет речь, не уточнятся.
В результате исследования экспертно-криминалистического центра были найдены признаки дискредитации по статье 20.3.3. КоАП. По этой статье Котлярову грозит штраф до 50 тыс. рублей.
Альшевских отметил, что сейчас документы еще находятся на рассмотрении в прокуратуре и решение пока не принято.
В сентябре 2023-го Котлярова внесли в реестр иноагентов. По мнению ведомства, он «открыто выступал в поддержку Украины», создавал материалы иноагентов, занимался формированием «антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан» России, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России, и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.
* Владимир Котляров внесен Минюстом в реестр иноагентов.