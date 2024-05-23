В России выявили вариант коронавируса FLiRT

Сегодня в 09:58
Фото: Martin Sanchez/Unsplash

В России зафиксировали новый вариант коронавируса FLiRT. Большой опасности он не несет, передает РИА «Новости» заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

За время мониторинга специалисты зафиксировали 178 случаев новых вариантов FLiRT. Симптоматика вариантов штамма (их несколько) схожа с омикроном: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

В Роспотребнадзоре заявили, что после праздников в РФ случился рост заболеваемости COVID-19, но это не стало неожиданностью. Люди в эти дни чаще общались между собой, пояснили там.

Согласно данным международной базы GISAID, в разных странах наблюдается рост новой линии KP.2, относящейся к вариантам FLiRT. По предварительным прогнозам, KP.2 может отодвинуть омикрон и стать доминирующей во всем мире.

В апреле умер 72-летний мужчина из Нидерландов, проболевший коронавирусом 613 дней. Пенсионер заразился вариантом омикрона в феврале 2022 года и лечился в университетской больнице. У него была ослаблена иммунная система из‑за других заболеваний.

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