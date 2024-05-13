Китаянку, попавшую в тюрьму на четыре года за репортажи из Ухани, готовится выйти на свободу

Сообщения Чжан о переполненных больницах с пациентами в коридорах и пустых улицах рисовали более мрачную картину, чем официальная информация властей. В одном из видео журналистка сказала: «Могу сказать, что город парализован, потому что всех позакрывали. Вот с чем сейчас сталкивается эта страна… Они заточают нас [в помещениях] под предлогом предотвращения пандемии и ограничивают нашу свободу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, это опасно».