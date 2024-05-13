Китаянку, попавшую в тюрьму на четыре года за репортажи из Ухани, готовится выйти на свободу

13 мая китайскую журналистку Чжан Чжань должны выпустить из тюрьмы, в которую она попала за репортажи из города Ухани в первые дни вспышки коронавируса, передает Reuters. Она провела за решеткой четыре года.
40-летняя Чжан Чжань приехала из Шанхая в Ухань в феврале 2020-го, чтобы задокументировать реакцию китайского правительства на начало глобальной пандемии. Она делилась кадрами из города в твиттере, на ютубе и WeChat и была одной из немногих независимых китайских репортерш, работавших в то время, пока страна была закрыта ото всех на карантин.
Сообщения Чжан о переполненных больницах с пациентами в коридорах и пустых улицах рисовали более мрачную картину, чем официальная информация властей. В одном из видео журналистка сказала: «Могу сказать, что город парализован, потому что всех позакрывали. Вот с чем сейчас сталкивается эта страна… Они заточают нас [в помещениях] под предлогом предотвращения пандемии и ограничивают нашу свободу. Нельзя разговаривать с незнакомцами, это опасно».
В мае 2020 года Чжан Чжань арестовали. В конце июня она объявила голодовку, поэтому стража связала ей руки и насильно кормила через трубку, заявили тогда ее адвокаты. В декабре женщину признали виновной в «разжигании ссор и провоцировании беспорядков» и приговорили к четырем годам заключения.
«На самом деле, суду не понравилось то, что она собирала материалы и постила их в твиттер… [а также] дала интервью так называемым вражеским СМИ», — рассказал ее бывший адвокат. Состояние здоровья Чжан в тюрьме сильно ухудшилось: она потеряла около 30 килограмм веса, но со временем ей стало лучше.
Однако об освобождении Чжан Чжань из тюрьмы пока ничего не известно. Близкие журналистки не связывались с ее адвокатом.
«Хотя только что вышедшие на свободу люди, как правило, находятся под строгим надзором, и этот процесс еще более болезненный, чем [нахождение] в тюрьме, я все же надеюсь, что она сможет получить свободу, которую заслуживает», — написал в X (в прошлом — Twitter) один из ее сторонников.