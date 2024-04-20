В Нидерландах умер пенсионер, который болел ковидом 613 дней

72-летний мужчина из Нидерландов, проболевший коронавирусом 613 дней, умер в больнице. За время болезни вирус в его теле мутировал 50 раз, сообщает Bild.
Пенсионер заразился вариантом Омикрона в феврале 2022 года и лечился в университетской больнице Амстердама. У него была ослаблена иммунная из‑за других заболеваний.
У пациента было заболевание костного мозга, влияющее на стволовые клетки и эритроциты. Затем у него развилась лейкемия. Чтобы лечение подействовало, мужчине пришлось принимать иммунодепрессанты, которые подавляют иммунную систему. Поэтому его организм не мог справиться с коронавирусом с помощью естественных антител, хоть пенсионер и был привит несколькими вакцинами от COVID-19.
Исследователи пробовали лечить пациента с помощью препарата «Сотровимаб». Но вирус развил устойчивость к нему уже через 21 день после начала приема лекарства.