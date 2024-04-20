В Нидерландах умер пенсионер, который болел ковидом 613 дней

У пациента было заболевание костного мозга, влияющее на стволовые клетки и эритроциты. Затем у него развилась лейкемия. Чтобы лечение подействовало, мужчине пришлось принимать иммунодепрессанты, которые подавляют иммунную систему. Поэтому его организм не мог справиться с коронавирусом с помощью естественных антител, хоть пенсионер и был привит несколькими вакцинами от COVID-19.