В Выхино на тротуарах появились лежачие полицейские для борьбы с самокатчиками

Сегодня в 17:05
Фото: Eduardo Alvarado/Unsplash

В Москве возле станции метро «Выхино» на тротуарах заметили лежачие полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал «Выхино-Жулебино».

Лежачие полицейские установили для борьбы с лихачами на электросамокатах. «Москвич Mag» пишет, что это первый подобный прецедент в Москве. Кто поставил ограничители, неизвестно.

© Фото: «Выхино-Жулебино»

В апреле депутаты и Минтранс предложили ввести обязательный госучет электросамокатов. Владельцам нужно будет устанавливать на их электросамокат QR-код и чип, если инициативу примут в Госдуме.

По данным МВД, за девять месяцев 2023 года произошло более 2600 ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Погиб 31 человек. 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах, еще 22,8% — на регулируемых пешеходных переходах.

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