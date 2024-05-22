В Выхино на тротуарах появились лежачие полицейские для борьбы с самокатчиками

По данным МВД, за девять месяцев 2023 года произошло более 2600 ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Погиб 31 человек. 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах, еще 22,8% — на регулируемых пешеходных переходах.