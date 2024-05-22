В Выхино на тротуарах появились лежачие полицейские для борьбы с самокатчиками

В Москве возле станции метро «Выхино» на тротуарах заметили лежачие полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал «Выхино-Жулебино».
Лежачие полицейские установили для борьбы с лихачами на электросамокатах. «Москвич Mag» пишет, что это первый подобный прецедент в Москве. Кто поставил ограничители, неизвестно.
В апреле депутаты и Минтранс предложили ввести обязательный госучет электросамокатов. Владельцам нужно будет устанавливать на их электросамокат QR-код и чип, если инициативу примут в Госдуме.
По данным МВД, за девять месяцев 2023 года произошло более 2600 ДТП с участием электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Погиб 31 человек. 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах, еще 22,8% — на регулируемых пешеходных переходах.