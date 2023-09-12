Почему электросамокаты не нужно запрещать в городах?

В 2023 году количество ДТП выросло почти в три раза: за полгода в происшествиях с участием СИМ пострадали более тысячи человек, погибли 12. Лидером статистики стала Москва с 238 ДТП, после нее идет Пермский край — 68, Тюменская область — 66, Петербург — 64. При этом в 49,6% происшествий участвовали частные средства индивидуальной мобильности, в 45,3% — арендованные . Рост ДТП связан в первую очередь с безответственным поведением самих участников дорожного движения, считает координатор Российского совета по культуре поведения на дорогах Сергей Барышников. Однако количество аварий с арендованными самокатами в последнее время уменьшилось, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Юлия Камойлик. «В цифрах, которые озвучивает ГИБДД, есть несколько подсказок, за счет чего этот рост случился. Видно, что 70% ДТП связаны с СИМ, мощность двигателя которых больше 550 Вт. У электросамокатов в нашем сервисе, например, этот показатель менее 250 Вт», — заключает она в разговоре с изданием «Коммерсантъ».