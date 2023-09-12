Почему электросамокаты не нужно запрещать в городах?

Как в Париже запретили кикшеринг
История кикшеринга продлилась в столице Франции около пяти лет. Изначально горожане восприняли мобильный транспорт с энтузиазмом, но вскоре начались проблемы: захламление тротуаров и аварии. За 2022 год в Париже три человека погибли и 459 пострадали в ДТП, связанных с электросамокатами, при том что всего в местном парке их тогда было 15 тысяч. Даже если сравнивать с российскими данными, это очень много: у нас по всей стране на 190 тысяч арендованных самокатов по статистике в ДТП с их участием пострадали 293 человека — вдвое меньше, чем в одном Париже.
Сначала власти столицы Франции ввели ограничение скорости для электросамокатов до 10 км/ч, штрафы за перевозку нескольких человек и вождение в наушниках. В городе построили парковки, вне которых арендованные электросамокаты оставлять было нельзя, но все эти меры не спасли ситуацию. В апреле мэр города Анн Идальго инициировал референдум, в нем приняли учатие всего около 100 тысяч парижан при населении 1,38 млн. В результате 89% высказались против кикшеринга. Среди главных причин: постоянные превышения допустимой скорости, аренда самокатов детьми, скопление СИМ на тротуарах. В начале сентября в Париже запретили кикшеринговые сервисы. Мэрия не стала продлевать контракты с крупными частными операторами Dott, Lime и Tier. Часть парка кикшеринги отправили в парижские пригороды, города республики, Германию, Польшу и Великобританию. Тем временем личными электросамокатами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности пользоваться в Париже по-прежнему можно. Для прогулок по городу также доступны электровелосипеды в аренду.
Почему электросамокаты ненавидят в России
Кикшеринг в России появился в 2018 году. Тогда Сергей Собянин открыл в Москве городскую систему проката «Делисамокат». В Петербурге первый сервис аренды запустили через год, постепенно кикшеринг охватил другие города. Сегодня в стране работает около десятка операторов, среди самых крупных — Whoosh и Urent: в парке каждого около 10 тысяч самокатов. Средства индивидуальной мобильности быстро обрели популярность: только в столице в 2022 году горожане и туристы совершили 9 млн поездок на арендованном транспорте.
Ситуация с ДТП ясна не до конца: за пять месяцев 2022 года произошло 117 аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ)К ним относят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса., при этом МВД не считает отдельно инциденты, связанные именно с электросамокатами. По данным ведомства, 126 человек получили травмы, двое погибли. В статистике не учтены происшествия в парках и скверах — это не зона ответственности ГИБДД.
В 2023 году количество ДТП выросло почти в три раза: за полгода в происшествиях с участием СИМ пострадали более тысячи человек, погибли 12. Лидером статистики стала Москва с 238 ДТП, после нее идет Пермский край — 68, Тюменская область — 66, Петербург — 64. При этом в 49,6% происшествий участвовали частные средства индивидуальной мобильности, в 45,3% — арендованные. Рост ДТП связан в первую очередь с безответственным поведением самих участников дорожного движения, считает координатор Российского совета по культуре поведения на дорогах Сергей Барышников. Однако количество аварий с арендованными самокатами в последнее время уменьшилось, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Юлия Камойлик. «В цифрах, которые озвучивает ГИБДД, есть несколько подсказок, за счет чего этот рост случился. Видно, что 70% ДТП связаны с СИМ, мощность двигателя которых больше 550 Вт. У электросамокатов в нашем сервисе, например, этот показатель менее 250 Вт», — заключает она в разговоре с изданием «Коммерсантъ».
Пешеходы регулярно жалуются на самокаты, в числе главных претензий — хаотичная стоянка. В Петербурге за прошлый год комитет по транспорту получил более 1500 сообщений о неправильной парковке самокатов через чат-бот. В Москве только за последние две недели августа пользователи кикшеринга получили 8 тысяч штрафов за неверное место завершения поездки.
Что предпринимают власти и бизнес в России
В марте 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, в которых электросамокаты официально отнесли к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) и установили для них правила. Например, теперь максимальная разрешенная скорость в городе, — 25 км/ч, на дворовых территориях — 20 км/ч, а в парках, скверах и местах большого скопления людей скорость прокатных электросамокатов автоматически снижается до 5–15 км/ч.
«В Москве комплексы фото- и видеофиксации уже умеют определять движение по встречной или, например, переезд пешеходного перехода, [который самокатчик совершает,] не спешившись. Штрафы пользователям пока не выставляют, так как нет технических средств, распознающих и привязывающих устройство к конкретному человеку», — подчеркнул директор Департамента транспорта Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров в разговоре с «Афиша Daily». В Петербурге тем временем начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов. Первые появились на Адмиралтейской набережной.
С разбросанными самокатами власти тоже пытаются бороться. Например, московский Дептранс объявил, что неправильно припаркованные и брошенные арендные и личные самокаты, мешающие движению, будут эвакуировать на спецстоянку. Забрать их могут только владельцы или представители кикшеринговых сервисов. Правда, эксперты считают, что от такой меры могут пострадать операторы.
Кикшеринговые сервисы тоже работают над безопасностью на дорогах. К примеру, у Whoosh нет анонимных поездок. Если происходит ДТП, по запросу ГИБДД оператор может предоставить всю информацию для установления обстоятельств. Сегодня Whoosh тестирует технологию, определяющую поездки вдвоем и аренду несовершеннолетними пользователями. Нарушения правил компания планирует определять с помощью технологий и датчиков, установленных на каждом устройстве, рассказали «Афиша Daily» в пресс-службе Whoosh. В этом году эту технологию хотят внедрить массово. Кроме того, кикшеринг продолжает тестировать устройства с компьютерным зрением и дашбордом для определения препятствий, пешеходных переходов и подачи сигнала о них пользователю.
Опыт других стран
В пандемию в Европе электросамокаты стали популярны, чего не скажешь об азиатских странах, где введены жесткие ограничения. Например, в Японии электросамокат необходимо регистрировать в полиции, регулярно платить за него транспортный налог, оснастить номерным знаком, зеркалами заднего вида, стоп-сигналом и поворотниками. Нарушение этих норм карается штрафом до 50 тыс. иен ($450 или около 43 тысяч рублей), а иногда — тюремным заключением до трех месяцев. В черте города можно кататься только у края проезжей части или по велодорожке. В Корее с мая этого года кататься на электросамокатах могут лишь пользователи старше 16 лет с водительскими правами.
Похожие жесткие ограничения введены и в Великобритании. Чтобы арендовать электросамокат в Лондоне, нужно быть старше 18 лет, иметь водительские права и просмотреть обучающий курс. Ехать можно со скоростью до 20 км/ч, и только по велодорожкам. В городе разрешен кикшеринг, а частные электросамокаты изымают.
Среди положительных примеров можно выделить Берлин. «С конца XIX века там активно развивают общественный транспорт, поэтому в течение получаса можно добраться до почти любой точки в границах города. Плюс в последние годы жители стали активно пользоваться велотранспортом, и во время ковида власти начали активно строить инфраструктуру. В итоге уже сегодня тут есть комфортный баланс между пешеходами, автомобилистами, велосипедистами и самокатчиками, поэтому доля кикшеринга на общем фоне кажется небольшой за счет альтернатив. Кроме того, на городском уровне есть штрафы для СИМ, велополиция, система страхования и контроль над флотом, чтобы не было ситуация вроде тех, когда 90% самокатов стоит в одной точке в центре и мешает горожанам», — отмечает урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман.
Урбанист
Средства индивидуальной мобильности, в том числе самокаты, развиваются в сотнях городах по всему миру — от Берлина до Юго-Восточной Азии. Рецепт комфортного внедрения электросамокатов в городскую среду довольно прост: точный расчет количества самокатов, доступных для проката, строгие правила парковки и размещения, развитие велоинфраструктуры и главное — открытое обсуждение роли и эффектов такого вида транспорта в конкретном городе.
Нужно ли запрещать электросамокаты в России?
62% москвичей и две трети петербуржцев выступают за запрет кикшеринговых сервисов аренды. Среди аргументов — нетрезвое вождение, хаотичная парковка. «Основная проблема, почему „самокаты всем мешают“ проста — для них действительной сейчас нет места в городе. — объясняет урбанист Алексей Радченко в разговоре с „Афишей Daily“. — Разница между скоростями самоката, пешехода и автомобиля слишком велика. Ехать по проезжей части опасно — за 100 км/ч [на автомобиле] по городу дают всего 250 рублей штрафа. Так что перебираться туда — самоубийство, но и на тротуаре места нет. Из‑за расширения дорог в последние десятилетия пешеходная инфраструктура стагнировала и отставала от изменений в городской мобильности. Всем тесно, скоростного режима под самокаты нет — отсюда и раздражение». При этом эксперт уверен, что тотальный запрет кикшеринговых сервисов заморозит развитие транспортного сектора. «Выход — выделенные под скорость в 20 км/ч полосы или снижение скорости на основной проезжей части до этих значений», — добавляет он.
Еще до Парижа были города, в которых запрещали самокаты. Например, в Копенгагене вводили запрет на начало и конец аренды в центре. В столице Франции с нулевых стали делать упор на велопрокат. Поэтому для Парижа отсутствие кикшеринговых сервисов не сыграет значительной роли. У нас ситуация кардинально иная. Электросамокаты, особенно в крупных городах, часто замещают собой общественный транспорт для поездок «от дома до станции метро» и «от двери до двери» по очень простой причине — другой удобной альтернативы нет. Если кикшеринг запретить, люди пересядут на автомобили: станет больше пробок, проблем с парковкой, все свободное пространство будет занято авто. То есть лучше от этого никому не станет.
Директор Департамента транспорта Фонда «Сколково»
В России самокат — не развлечение, а полноценный городской транспорт. По исследованию Whoosh, порядка 85% случаев использования СИМ в Москве — это транспортные целевые поездки из точки А в точку Б, продолжительность которых не превышает 20 минут. Сервисы кикшеринга у нас социально ориентированы: они организовали школы вождения и постоянно рассказывают о том, как пользоваться самокатами безопасно. Важно понимать: статистика по смертности в ДТП с велосипедами значительно выше, чем с электросамокатами, но о запрете велосипедов мы почему‑то не говорим.
Кикшеринг — это понятный игрок в городской среде. С операторами можно оперативно решить практически любую проблему, договориться о медленных зонах или передаче данных аналитики, чтобы использовать для развития инфраструктуры, как это сделали в Москве. Личный самокат — абсолютно противоположная история, нет практически никакого контроля и главное возможности его осуществлять без каких‑либо решений, позволяющих идентифицировать конкретное транспортное средство. Кроме того, у парижских сервисов отсутствовали скауты, то есть не было людей, которые занимались релокацией СИМ. Отсюда хаотичная парковка и недовольство горожан. У нас в столице у всех кикшеринговых компаний эти люди есть. Брошенные самокаты, особенно мешающие пешеходам, в Москве сегодня увозят. По данным ГКУ ЦОДД, за первые дни работы эвакуатора убрали порядка 166 штук. Идеальных примеров работы кикшеринговых сервисов нет пока нигде в мире. Тем не менее, там, где есть диалог с прокатными компаниями, четкие правила организации движения СИМ и инфраструктура, мы не наблюдаем таких проблем, как в Париже