Депутаты хотят ввести государственный учет электросамокатов — на них нужно будет установить QR-код

Сегодня в 16:40
Фото: Jonas Jacobsson/Unsplash

В Госдуме предложили ввести обязательный государственный учет электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Концепция законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ. В нее входят депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса.

Документом предлагается создать государственный электронный реестр средств индивидуальной мобильности. В него планируется включать данные о СИМ, учетный номер, идентификационный номер, марку и модель средства передвижения, его массу, дату внесения в реестр и сведения о владельце.

Владельцы электросамокатов должны будут обратиться к оператору реестра для постановки на учет в течение 10 дней с даты покупки. Это предлагается делать через портал госуслуг. Сами СИМ нужно будет оснастить QR-кодом, где будет зашифрован учетный номер, и чипом.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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