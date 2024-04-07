В Госдуме предложили ввести обязательный государственный учет электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.
Концепция законопроекта обсуждалась на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ. В нее входят депутаты, представители Минтранса, Мипромторга и бизнеса.
Документом предлагается создать государственный электронный реестр средств индивидуальной мобильности. В него планируется включать данные о СИМ, учетный номер, идентификационный номер, марку и модель средства передвижения, его массу, дату внесения в реестр и сведения о владельце.
Владельцы электросамокатов должны будут обратиться к оператору реестра для постановки на учет в течение 10 дней с даты покупки. Это предлагается делать через портал госуслуг. Сами СИМ нужно будет оснастить QR-кодом, где будет зашифрован учетный номер, и чипом.
В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2025 года.