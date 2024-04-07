Владельцы электросамокатов должны будут обратиться к оператору реестра для постановки на учет в течение 10 дней с даты покупки. Это предлагается делать через портал госуслуг. Сами СИМ нужно будет оснастить QR-кодом, где будет зашифрован учетный номер, и чипом.