Ливерпуль переименуется в «Тейлор-Таун» в честь шоу Тейлор Свифт

Ливерпуль станет «Тейлор-Тауном» к приезду с концертом Тейлор Свифт, передает Би-би-си. Певица запланировала сразу три концерта в городе и восемь в Лондоне.
Ливерпуль переименуется в «Тейлор-Таун» на неделю. По всему городе появятся 11 инсталляций, посвященных певице, — власти назвали это «преображением в стиле Тейлор Свифт». Согласно прогнозам, концерты могут собрать более 150 тыс. поклонников.
Арт-объекты будут отсылать к альбомам Свифт. Например, несколько гигантских сердец, отсылающих к пластинке «Lover», и фреска в стиле «Fearless», на которой изображена цифра 13, имеющая огромное значение для певицы и ее фанатов.
Заодно в дни, когда Свифт приедет с шоу «Eras», фанаты смогут посетить семинары «Ливерпуль любит Тейлор» и «День Теи» («Tay Day»), где расшифруют и проанализируют тексты поп-звезды. В город должны приехать эксперты с лекциями, среди которых место Свифт в феминизме.
К выходу нового альбома Свифт редакторы «Афиши Daily» Аля Александрова и Леша Горбаш обсуждали творчество и карьеру певицы. Они оба прекрасно знают, о чем говорят.