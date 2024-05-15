Тур Тейлор Свифт увеличит экономику Великобритании на 1 млрд фунтов стерлингов

В Великобритании ожидают, что тур Тейлор Свифт «The Eras Tour» увеличит экономику страны на 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Business Matters со ссылкой на прогноз Barclays.
Поп-звезда начнет турне по Великобритании и Ирландии в следующем месяце. Она посетит Эдинбург, Ливерпуль, Кардифф и Дублин, а также даст восемь концертов на лондонском стадионе «Уэмбли». Поддержку ей окажет группа Paramore.
По прогнозам, поклонники Свифт потратят почти 850 фунтов стерлингов (около 97 тыс. рублей) на посещение ее концертов. Business Matters пишет, что каждый пятый из 1,1 млн зрителей, что придут на выступление певицы, приобретает наряды специально для концерта. Однако большая часть расходов приходится на проживание, билеты и транспорт.
Главный специалист Barclays Питер Брукс сравнил преданную фан-базу Свифт с группой The Beatles в ее расцвет. «Фанаты все больше и больше стремятся получить впечатления, которые находят отклик на личном уровне, превращая каждый концерт в потенциальный отпуск, каждый билет — в заветное воспоминание, а каждое событие — в возможность потратиться на новые наряды, еду и товары», — сказал он.
«The Eras Tour» уже перешагнул отметку в миллиард долларов и может стать самым прибыльным туром в истории музыки. Он оказал значительное влияние на экономику США и принес 0,2 процентных пункта ВВП в экономику Сингапура.