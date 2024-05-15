Тур Тейлор Свифт увеличит экономику Великобритании на 1 млрд фунтов стерлингов

Главный специалист Barclays Питер Брукс сравнил преданную фан-базу Свифт с группой The Beatles в ее расцвет. «Фанаты все больше и больше стремятся получить впечатления, которые находят отклик на личном уровне, превращая каждый концерт в потенциальный отпуск, каждый билет — в заветное воспоминание, а каждое событие — в возможность потратиться на новые наряды, еду и товары», — сказал он.