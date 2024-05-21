Neuralink разрешили вживить чип в мозг второго добровольца

Первым человеком, которому вживили имплант Neuralink стал Ноланд Арбо. Сперва ему приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем процесс стал более интуитивным. Уже в марте мужчина смог сыграть с отцом в Mario Kart и в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».