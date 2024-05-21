Neuralink разрешили вживить чип в мозг второго добровольца

Компания Илона Маска Neuralink сможет вживить свой нейрочип второму добровольцу — стартап получил разрешение Управления по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к организации.
Ведомство одобрило новый метод имплантации чипа, который предложил Neuralink. Второму пациенту нитевидные электроводы введут на 8 мм в моторную кору головного мозга, а не на 3-5 мм, как было с первым добровольцем.
По планам компании, операция должна пройти в июне. Собеседник издания отметил, что в реестр потенциальных участников испытаний записались уже более 1000 добровольцев с квадриплегией, то есть частичным или полным параличом всех четырех конечностей, однако для участия в эксперименте подходят меньше 100 из них.
Первым человеком, которому вживили имплант Neuralink стал Ноланд Арбо. Сперва ему приходилось прилагать много усилий даже для такой простой задачи, как передвижение курсора мыши. Но со временем процесс стал более интуитивным. Уже в марте мужчина смог сыграть с отцом в Mario Kart и в онлайн-шахматы, передвигая курсор на экране «силой мысли».
Илон Маск основал Neuralink в 2016 году. Компания занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В сентябре прошлого года компания начала набор пациентов с квадриплегией, вызванной повреждением шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС), для участия в исследовании.
Тогда Маск анонсировал масштабные планы, говоря, что чип «позволит парализованному человеку пользоваться смартфоном с помощью разума быстрее, чем с помощью пальцев», а параплегикам — снова ходить. Более того, по словам миллиардера, в конечном итоге имплант сможет лечить слепоту, шизофрению, депрессию, аутизм, ожирение и бессонницу, а в один прекрасный день объединит человеческое сознание с искусственным интеллектом.