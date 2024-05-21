«Пираты Карибского моря» получат сразу два новых фильма

Продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что франшиза «Пиратов Карибского моря» пополнится сразу двумя картинами. О готовящихся лентах он рассказал в беседе с Entertainment Weekly.
По словам продюсера серии фильмов, первый проект — это ребут, которым он занят вместе со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории «Мертвецы не рассказывают сказки», пока последнего фильма серии. Другим же занимается студия Марго Робби, его сценарий пишет сценаристка «Хищных птиц» Кристина Ходсон, отметил Брукхаймер.
«Мы надеемся, что оба фильма попадут в кинотеатры, и наверняка Disney не станет отрицать, что хочет снять фильм с Марго», — добавил продюсер.
О том, что Робби работала над «Пиратами Карибского моря», сама актриса рассказывала в интервью Vanity Fair в 2022 году. Но тогда она утверждала, что проект мертв.
«У нас была идея, мы разрабатывали ее некоторое время назад. В нем бы уделялось больше внимания женским персонажам. Необязательно, чтобы вся история была женской, она бы просто отличалась от других картин — и мы думали, что это было бы очень здорово, но, похоже, [„Дисней“] не захотели этого делать», — делилась Робби.
Ранее Брукхаймер подтвердил, что Джонни Депп не вернется в новой части. Хотя он бы хотел нового появления Джека Воробья на экране, возвращение Деппа зависит не от продюсера.
О чем будет грядущий фильм, неизвестно. 16 мая инсайдеры сообщили, что в ленте может сняться Остин Батлер. Какую именно роль может исполнить актер, неизвестно.