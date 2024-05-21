«Пираты Карибского моря» получат сразу два новых фильма

«У нас была идея, мы разрабатывали ее некоторое время назад. В нем бы уделялось больше внимания женским персонажам. Необязательно, чтобы вся история была женской, она бы просто отличалась от других картин — и мы думали, что это было бы очень здорово, но, похоже, [„Дисней“] не захотели этого делать», — делилась Робби.