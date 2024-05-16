Остин Батлер может сняться в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Звезда «Элвиса» и «Дюна: Часть вторая» Остин Батлер может присоединиться к актерскому составу перезапуска «Пиратов Карибского моря», передает блог Disinsider.
Какую именно роль может исполнить актер, неизвестно. Вместе со сценаристом оригинальной трилогии Тедом Эллиотом над сюжетом новой картины поработает Крейг Мазин, известный благодаря «Чернобылю» и «Одним из нас».
Ранее продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что новый фильм франшизы станет ее перезапуском. «[Новая часть] может стать какой угодно. Команда Disney собирается начать с чистого листа», — рассказал он.
Ранее в сети гуляло множество слухов относительно продолжения популярной франшизы, в том числе о ленте с Марго Робби в главной роли, а также с Джеком Воробьем в исполнении Джонни Деппа в качестве второстепенного персонажа.
Серия приключенческих фильмов стартовала с картины «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» в 2003 году, собравшей более 654 млн долларов при бюджете в 140 млн. За оригинальной лентой последовали сиквелы: «Сундук мертвеца» (2006), «На краю света» (2007), «На странных берегах» (2011) и «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017).