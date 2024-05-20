Продюсер «Пиратов Карибского моря» обсуждал с Джонни Деппом возвращение к роли Джека Воробья

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал в разговоре с Entertainment Tonight, что обсуждал с Джонни Деппом возвращение к роли капитана Джека Воробья.
По его словам, Депп вернулся бы во франшизу, если бы это зависело исключительно от него. От кого именно это зависит, продюсер не уточнил.
Ранее Брукхаймер подтвердил, что новый фильм франшизы станет ее перезапуском. «[Новая часть] может стать какой угодно. Команда Disney собирается начать с чистого листа», — рассказал он.
О чем будет грядущий фильм, неизвестно. 16 мая инсайдеры сообщили, что в ленте может сняться Остин Батлер. Какую именно роль может исполнить актер, неизвестно.
Вместе со сценаристом оригинальной трилогии Тедом Эллиотом над сюжетом новой картины поработает Крейг Мазин, известный благодаря «Чернобылю» и «Одним из нас».