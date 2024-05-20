Жена Джорджа Клуни участвовала в подготовке заключения для МУС по поводу ситуации в секторе Газа

«Закон, защищающий гражданское население во время войны, был создан более ста лет назад и применяется во всех странах мира, независимо от причин конфликта. Как адвокат по правам человека, я никогда не соглашусь с тем, что жизнь одного ребенка имеет меньшую ценность, чем жизнь другого», — написала Клуни в своем заявлении.