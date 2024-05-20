Жена Джорджа Клуни участвовала в подготовке заключения для МУС по поводу ситуации в секторе Газа

Амаль Клуни, жена Джорджа Клуни и уроженка Ливана, приняла участие в подготовке заключения для Международного уголовного суда по поводу ситуации в секторе Газа. Об этом юристка сообщила на сайте своего фонда.
Она рассказала, что четыре месяца назад прокурор МУС попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений, после чего Амаль присоединилась к группе международных экспертов.
В рамках расследования группе из восьми экспертов было предложено определить, соответствуют ли заявки прокурора на выдачу ордеров на арест стандартам Международного уголовного суда.
В частности, специалистов спросили, есть ли «разумные основания полагать», что лица, указанные в ордерах, совершили преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, включая геноцид, военные преступления и преступления против человечности.
Группа единогласно пришла к выводу, что такие основания есть, и в понедельник опубликовала доклад с подробным изложением своих выводов. В своем заявлении Клуни отметила, что, прежде чем прийти к финальному решению, группа «провела обширный анализ материалов, улик и документов».
«Закон, защищающий гражданское население во время войны, был создан более ста лет назад и применяется во всех странах мира, независимо от причин конфликта. Как адвокат по правам человека, я никогда не соглашусь с тем, что жизнь одного ребенка имеет меньшую ценность, чем жизнь другого», — написала Клуни в своем заявлении.
В понедельник, 20 мая, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также руководителей группировки ХАМАС.
«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что <…> [Нетаньяху и Галант] несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года», — заявил прокурор.
Хан обвинил Нетаньяху и Галанта в использовании голода среди гражданского населения как метода войны, причинении тяжких страданий или вреда здоровью, убийстве, нападении на мирное население, истреблении, преследованиях и «других бесчеловечных действиях». Все перечисленное, по мнению прокурора, было совершенно умышленно.