Прокурор МУС потребовал ордера на арест политиков Израиля и лидеров ХАМАС

Также Хан потребовал выдать ордер на арест трех руководителей ХАМАС: лидера движения в секторе Газа Яхью Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфу и главу политбюро Исмаила Ханию. Их тоже обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, но, в отличие от израильских политиков, на территориях Израиля и Палестины.