Прокурор МУС потребовал ордера на арест политиков Израиля и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также руководителей группировки ХАМАС. Об этом сообщается на сайте суда.
«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что <…> [Нетаньяху и Галант] несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Государства Палестина (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года», — заявил прокурор.
Хан обвинил Нетаньяху и Галанта в использовании голода среди гражданского населения как метода войны, причинении тяжких страданий или вреда здоровью, убийстве, нападении на мирное население, истреблении, преследованиях и «других бесчеловечных действиях». Все перечисленное, по мнению прокурора, было совершенно умышленно.
«Это произошло в результате введения тотальной блокады сектора Газа, включая полное закрытие трех пунктов пересечения границы: Рафаха, Керем-Шалома и Эреза, с 8 октября 2023 года на длительный период, а затем произвольного ограничения перевозки предметов первой необходимости, включая продукты питания и лекарства», — заявил Хан.
Также Хан потребовал выдать ордер на арест трех руководителей ХАМАС: лидера движения в секторе Газа Яхью Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфу и главу политбюро Исмаила Ханию. Их тоже обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, но, в отличие от израильских политиков, на территориях Израиля и Палестины.
ССинвар, ад-Дейфа и Хания, по мнению прокурора, несут ответственность за истребление, убийства, захват заложников, изнасилования, пытки, «бесчеловечные действия» над пленными, жестокое обращение и оскорбление личного достоинства.
«Я хочу выразить свою благодарность выжившим и семьям жертв нападений 7 октября [2023 года] за их смелость предоставить свои показания моему управлению. Мы по-прежнему сосредоточены на дальнейшем углубленном расследовании всех преступлений, совершенных в рамках этих нападений, и продолжим сотрудничество ради торжества правосудия», — сказал Хан.