ООН: на расчистку сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может уйти 14 лет

Военные действия Израиля в секторе Газа привели к появлению в этом регионе 37 млн тонн мусора, среди которого затерялись неразорвавшиеся снаряды. Расчистка территорий от них может занять 14 лет, передает The Guardian мнение высокопоставленного представителя ООН по вопросам разминирования Пера Лодхаммара.
Спустя почти семь месяцев после начала войны на квадратный метр земли в Газе приходится в среднем 300 килограмм щебня. Именно на наведение порядка в регионе при наличии 100 грузовиков уйдет более десяти лет, сказал экс-руководитель операций ООН по разминированию в Ираке Лодхаммар. Поскольку бои все еще идут, прогнозируемое время работ может увеличиться, отметил он.
Расчистка и восстановление будут проходить медленно и при наличии опасности из‑за угрозы от неразорвавшихся снарядов и ракет, оставшихся в разрушенных и поврежденных зданиях. По словам Лодхаммара, в среднем около 10% боеприпасов не взорвались при выстреле, и их пришлось утилизировать саперным группам. 65% разрушенных в Газе построек были жилыми, считает он.
В Израиль прибыла египетская делегация во главе с руководителем местной разведки Аббасом Камелем, чтобы попытаться возобновить зашедшие в тупик переговоры о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников. Попытки Египта остановить войну посредством переговоров сопровождались предупреждениями, касавшимися запланированной израильской атаки на приграничный с Египтом и единственный город, куда не вошли наземные силы Израиля, Рафах.