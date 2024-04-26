ООН: на расчистку сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может уйти 14 лет

Спустя почти семь месяцев после начала войны на квадратный метр земли в Газе приходится в среднем 300 килограмм щебня. Именно на наведение порядка в регионе при наличии 100 грузовиков уйдет более десяти лет, сказал экс-руководитель операций ООН по разминированию в Ираке Лодхаммар. Поскольку бои все еще идут, прогнозируемое время работ может увеличиться, отметил он.