Дэнни ДеВито и Арнольд Шварценеггер вновь сыграют вместе

Дэнни ДеВито рассказал о планах на новый совместный фильм с Арнольдом Шварценеггером. Его слова передает Deadline.
«Мы действительно хотим вновь поработать вместе и обсуждаем это уже давно. Сейчас идет работа над сценарием», — сказал ДеВито.
Актер не стал уточнять, будет ли проект продолжением их предыдущей совместной работы, «Близнецов» или «Джуниора», но сказал, что за ними уже стоит крупная студия. Речь идет о Warner Brothers.
В 2021 году Deadline писал, что у комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел под названием «Тройняшки». Айван Райтман, снявший оригинальный фильм, должен был заняться производством второго. Он перестал снимать кино в 2014 году, но по просьбе Шварценеггера вернулся в режиссерское кресло.
Однако в феврале 2022-го Райтман скончался. Он умер во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии. «Нас утешает, что его режиссерские работы приносили смех и радость бесчисленным зрителям по всему миру. <…> Мы надеемся, что знавшие его по фильмам будут помнить его вечно», — говорилось в заявлении семьи.