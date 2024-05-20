Дэнни ДеВито и Арнольд Шварценеггер вновь сыграют вместе

Однако в феврале 2022-го Райтман скончался. Он умер во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии. «Нас утешает, что его режиссерские работы приносили смех и радость бесчисленным зрителям по всему миру. <…> Мы надеемся, что знавшие его по фильмам будут помнить его вечно», — говорилось в заявлении семьи.