Дэнни ДеВито и Арнольд Шварценеггер вновь сыграют вместе

Сегодня в 17:54
Фото: Universal Pictures

Дэнни ДеВито рассказал о планах на новый совместный фильм с Арнольдом Шварценеггером. Его слова передает Deadline.

«Мы действительно хотим вновь поработать вместе и обсуждаем это уже давно. Сейчас идет работа над сценарием», — сказал ДеВито.

Актер не стал уточнять, будет ли проект продолжением их предыдущей совместной работы, «Близнецов» или «Джуниора», но сказал, что за ними уже стоит крупная студия. Речь идет о Warner Brothers.

В 2021 году Deadline писал, что у комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел под названием «Тройняшки». Айван Райтман, снявший оригинальный фильм, должен был заняться производством второго. Он перестал снимать кино в 2014 году, но по просьбе Шварценеггера вернулся в режиссерское кресло.

Однако в феврале 2022-го Райтман скончался. Он умер во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии. «Нас утешает, что его режиссерские работы приносили смех и радость бесчисленным зрителям по всему миру. <…> Мы надеемся, что знавшие его по фильмам будут помнить его вечно», — говорилось в заявлении семьи.

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