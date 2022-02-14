Умер Айван Райтман, режиссер «Охотников за привидениями» и «Джуниора»

Скончался американский режиссер и продюсер Айван Райтман. Об этом сообщает Associated Press.

Райтман ушел из жизни в возрасте 75 лет. Он умер во сне в ночь на 13 февраля в своем доме в Калифорнии. «Нас утешает, что его режиссерские работы приносили смех и радость бесчисленным зрителям по всему миру. <…> Мы надеемся, что знавшие его по фильмам будут помнить его вечно», — указано в заявлении семьи.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии. В 1950-м его семья эмигрировала в Канаду. Обучался в Макмастерском университете, где начал снимать и продюсировать короткометражные фильмы, затем переключился на полный метр.

Среди картин, где он выступил режиссером и продюсером, — две части «Охотников за привидениями» (1984; 1989), «Детсадовский полицейский» (1990), «Дэйв» (1993), «Джуниор» (1994), ремейк французской комедии «Папаши» под названием «День отца» (1997).

В 2016 году вышла новая версия «Охотников за привидениями», спродюсированная Райтманом. В 2021-м увидела свет лента «Охотники за привидениями: Наследники» — ее снял сын режиссера Джейсон Райтман.