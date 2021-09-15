перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые решили воскресить мамонтов и заселить ими Сибирь. Все для борьбы с глобальным потеплением 11:11
У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки» 11:08
Данные абонентов оператора «Вымпелком» утекли в сеть 10:26
КНДР провела испытания двух баллистических ракет 10:07
Variety: «Дюна» получит продолжение, даже если провалится в прокате 9:14
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер сериала «Уборщица» с Маргарет Куэлли в главной роли 2:49
Бритни Спирс удалила страницу в инстаграме, чтобы отметить помолвку. Ее поклонники обеспокоены 2:05
В сети появились кадры из «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером 1:09
ЕСПЧ присудил россиянке почти 13 тыс. евро по делу о порномести Вчера в 23:56
Вайнона Райдер сыграет главную роль в мистическом триллере «Корова» Вчера в 22:54
Xiaomi откажется от блокировки смартфонов в странах с запретом на экспорт устройств Вчера в 22:54
Самоизоляция Путина, итальянский орден Урганта и другие новости дня
Вчера в 21:54 дайджест
Финляндия возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 октября Вчера в 21:51
Lego и Netflix выпустили совместный набор конструктора на основе шоу «Queer Eye» Вчера в 21:45
На Фарерских островах охотники убили почти 1500 дельфинов Вчера в 21:07
Apple/Youtube
Apple показала новый iPhone 13. Модель получит суперпрочное стекло и уменьшенную «челку» Вчера в 20:48
В конце сентября Apple запустит приложение для тренировок Fitness+ в России Вчера в 20:41
Apple представила обновленную версию самого бюджетного iPad. Модель Mini получит стереодинамики Вчера в 20:14
Верховный суд оправдал женщину, ударившую ножом душившего ее партнера. Ранее ее осудили на два года Вчера в 19:34
Медиапортал Ömankö выпустил коллекцию одежды к ярмарке Cosmoscow Вчера в 18:45
Отключить рекламу

У комедии «Близнецы» со Шварценеггером и ДеВито появится сиквел — «Тройняшки»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:08

Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито снова сыграют братьев в сиквеле комедии «Близнецов», который выйдет под названием «Тройняшки». Съемки запланированы на январь 2022 года, пишет Deadline.

Новым родственником Джулиуса и Винсента Бенедикт станет актер и комик Трэйси Морган, он сыграет третьего брата, о котором герои фильма 1988 года даже не подозревали. Из‑за ошибки в попытках создать идеальных людей они получили разную внешность, а герой Моргана получился темнокожим.

Писать сценарий «Тройняшек» Шварцнеггер и Эдди Мерфи начали давно. Мерфи должен был сыграть третьего брата, но после успеха второй «Поездки в Америку» у него не осталось времени. Вместо него на роль взяли Моргана и переписали сценарий под него.

Айван Райтман, снявший оригинальный фильм, займется производством второго. Он перестал снимать кино в 2014 году, но по просьбе Шварцнеггера вернулся в режиссерское кресло.

Съемки «Тройняшек» пройдут в Бостоне: по сюжету братья знакомятся зимой, рядом должны быть горы и «хорошие налоги». «Мы занимаемся этим как независимая компания и хотим, чтобы затраты были низкими», — объяснил он. «Близнецы» при бюджете в 15 млн долларов собрали в прокате 216 млн.

«Это фильм о семейных отношениях и том, что, какими бы разными мы ни были, мы должны научиться ладить», — поделился постановщик концепцией «Тройняшек». Дата премьеры сиквела пока что не назначена.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Трэйси Морган
Арнольд Шварценеггер
Эдди Мерфи
Дэнни Девито
Айван Райтман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить