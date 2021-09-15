Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито снова сыграют братьев в сиквеле комедии «Близнецов», который выйдет под названием «Тройняшки». Съемки запланированы на январь 2022 года, пишет Deadline.

Новым родственником Джулиуса и Винсента Бенедикт станет актер и комик Трэйси Морган, он сыграет третьего брата, о котором герои фильма 1988 года даже не подозревали. Из‑за ошибки в попытках создать идеальных людей они получили разную внешность, а герой Моргана получился темнокожим.

Писать сценарий «Тройняшек» Шварцнеггер и Эдди Мерфи начали давно. Мерфи должен был сыграть третьего брата, но после успеха второй «Поездки в Америку» у него не осталось времени. Вместо него на роль взяли Моргана и переписали сценарий под него.

Айван Райтман, снявший оригинальный фильм, займется производством второго. Он перестал снимать кино в 2014 году, но по просьбе Шварцнеггера вернулся в режиссерское кресло.

Съемки «Тройняшек» пройдут в Бостоне: по сюжету братья знакомятся зимой, рядом должны быть горы и «хорошие налоги». «Мы занимаемся этим как независимая компания и хотим, чтобы затраты были низкими», — объяснил он. «Близнецы» при бюджете в 15 млн долларов собрали в прокате 216 млн.

«Это фильм о семейных отношениях и том, что, какими бы разными мы ни были, мы должны научиться ладить», — поделился постановщик концепцией «Тройняшек». Дата премьеры сиквела пока что не назначена.