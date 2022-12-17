Джонни Депп вернулся в образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца

«Хотел тебе кое‑что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал, и поэтому собираюсь сказать сейчас. Я слышал о чем‑то, что сейчас называют каналом на ютьюбе, и я этого не очень понимаю, да и ладно», — сказал Депп в свойственной Воробью манере. Он удивился механизму интернета, с помощью которого можно быть друг с другом одновременно далеко и близко.