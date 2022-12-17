Джонни Депп вернулся в образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца

Джонни Депп записал видеообращение для 11-летнего фаната по имени Кори, страдающего от болезни сердца. 59-летний актер вернулся в образ легендарного капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», сообщает Entertainment Weekly.
«Хотел тебе кое‑что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал, и поэтому собираюсь сказать сейчас. Я слышал о чем‑то, что сейчас называют каналом на ютьюбе, и я этого не очень понимаю, да и ладно», — сказал Депп в свойственной Воробью манере. Он удивился механизму интернета, с помощью которого можно быть друг с другом одновременно далеко и близко.
Мальчик Кори — начинающий блогер, у него есть ютьюб-канал Kraken the Box. Депп пообещал смотреть его видео, пожелал удачи и назвал себя его главным фанатом.
Депп и Кори также поговорили по телефону. Актер появился в комнате со свечами и поболтал с фанатом. Когда Депп поднял меч, чтобы посвятить Кори в рыцари, юный ютьюбер прервал запись звонка и пообещал опубликовать остальную часть, когда наберет 200 тыс. подписчиков. На момент написания заметки на его канал подписаны 199 тыс. пользователей.
Источник, близкий к Деппу, сообщил журналу People, что с актером связался фонд Make-A-Wish, исполняющий желания смертельно больных детей. Кори смотрел фильмы «Пираты Карибского моря» во время своих многочисленных операций на сердце и последующих периодов восстановления.