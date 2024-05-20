Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню «Заставлял»

Сегодня в 14:45
Фото: @d_gallavichh

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием запретить в России песню «Заставлял» артистов Daryana и Daybe. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Екатерины Мизулиной.

В прокуратуре заявили, что прослушали «Заставлял» во «ВКонтакте» и нашли в ней обсценную лексику и пропаганду насилия. Ведомство также направило представление в VK, чтобы они заблокировали трек.

В апреле провести прокурорскую проверку «Заставлял» просила первая зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она заподозрила в песне пропаганду педофилии. Незадолго после новостей о проверке на стриминги вместо оригинального трека залили инструментал без текста.

Песня Daryana и Daybe разошлась в русскоязычном тиктоке весной 2023 года и долгое время занимала первые места по прослушиваниям на стримингах. «Осторожно, новости» писал, что МВД получало жалобы на трек с момента релиза, особенно обращавшихся возмущали строчки «ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала».

Певица Daryana, которой на момент выхода песни был 21 год, заявила, что «это не первая и не последняя подобная песня». «Такое было во времена детства ваших родителей и в наше время и всегда будет. Принимать какие‑то меры бесполезно. Напомню, что половое созревание еще раньше, а возраст согласия — с 16. А концерт — с 16», — сказала артистка.

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