Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню «Заставлял»

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием запретить в России песню «Заставлял» артистов Daryana и Daybe. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Екатерины Мизулиной.
В прокуратуре заявили, что прослушали «Заставлял» во «ВКонтакте» и нашли в ней обсценную лексику и пропаганду насилия. Ведомство также направило представление в VK, чтобы они заблокировали трек.
Песня Daryana и Daybe разошлась в русскоязычном тиктоке весной 2023 года и долгое время занимала первые места по прослушиваниям на стримингах. «Осторожно, новости» писал, что МВД получало жалобы на трек с момента релиза, особенно обращавшихся возмущали строчки «ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала».
Певица Daryana, которой на момент выхода песни был 21 год, заявила, что «это не первая и не последняя подобная песня». «Такое было во времена детства ваших родителей и в наше время и всегда будет. Принимать какие‑то меры бесполезно. Напомню, что половое созревание еще раньше, а возраст согласия — с 16. А концерт — с 16», — сказала артистка.