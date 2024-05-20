Прокуратура Петербурга потребовала запретить песню «Заставлял»

Певица Daryana, которой на момент выхода песни был 21 год, заявила, что «это не первая и не последняя подобная песня». «Такое было во времена детства ваших родителей и в наше время и всегда будет. Принимать какие‑то меры бесполезно. Напомню, что половое созревание еще раньше, а возраст согласия — с 16. А концерт — с 16», — сказала артистка.