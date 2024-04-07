Daryana и Daybe залили инструментал «Заставлял» вместо песни после новостей о ее проверке

Со стримингов пропала песня Дарьяны и Дэйби «Заставлял». Вместо нее звучит лишь инструментал трека.
Версия песни со словами пропала с площадок после новостей о возможной проверке хита прокуратурой на предмет пропаганды педофилии. Ранее с таким требованием к Госдуме выступила депутатка от «Единой России» Татьяна Буцкая.
Инструментал на месте трека звучит на ВК и «Яндекс Музыке», ютубе, Apple Music и Spotify.
Оригинальная песня стала хитом русскоязычного тиктока весной 2023 года и долгое время занимала первые места в чартах. Сейчас на ютубе у нее более 12 млн прослушиваний, 6,9 млн на Spotify и 1,1 млн в ВК.
Интересно, что «Заставлял» перезаливали как минимум дважды за последние пару дней. Судя по сообщениям в соцсетях, сразу после угрозы проверкой в песне сначала лишь зацензурили как минимум слова «сосать» и «*******» [обманула].
Ролик с такой версией можно найти в тиктоке Дарьяны Галлевич. «Кто помнит, как там поется?» — подписала она вышедший в пятницу ролик, где со сконфуженным лицом слушает трек. В комментах под ним можно найти оставленное в субботу сообщение одного из фолловеров: «Почему на „Яндекс Музыке“ чисто бит, хахахаха».
Ни Дарьяна, ни Дэйби не комментировали ни обвинения в пропаганде педофилии, ни внесенные изменения в трек. В пятницу тиктокерка лишь обещала выпустить некий «развернутый комментарий по ситуации», но с тех пор лишь написала и удалила: «Просто, пожалуйста, уснуть и не проснуться».