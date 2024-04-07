Daryana и Daybe залили инструментал «Заставлял» вместо песни после новостей о ее проверке

Ни Дарьяна, ни Дэйби не комментировали ни обвинения в пропаганде педофилии, ни внесенные изменения в трек. В пятницу тиктокерка лишь обещала выпустить некий «развернутый комментарий по ситуации», но с тех пор лишь написала и удалила: «Просто, пожалуйста, уснуть и не проснуться».