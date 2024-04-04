В Госдуме предложили проверить песню «Заставлял» Daryana и Daybe на пропаганду педофилии

Первый зампред комитета по защите семьи и депутатка от «Единой России» Татьяна Буцкая обратилась к Госдуме с просьбой провести прокурорскую проверку трека артистов Daryana и Daybe «Заставлял» на пропаганду педофилии, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Буцкая попросила дать правовую оценку песни и принять меры к стриминговым сервисам, на которых размещена композиция. Она также сослалась на актрису Яну Поплавскую, которая ранее обвинила авторов трека в пропаганде педофилии, подчеркнув, что тиктоки под «Заставлял» записывают несовершеннолетние девочки.
Песня Daryana и Daybe разошлась в русскоязычном тиктоке весной 2023 года и долгое время занимала первые места по прослушиваниям в стримингах. Как подчеркивают «Осторожно, новости», жалобы на трек МВД получало с момента его релиза. В особенности людей возмущали строчки «ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала».
Певица Daryana, которой на момент выхода песни был 21 год, заявила, что «это не первая и не последняя подобная песня». «Такое было во времена детства ваших родителей и в наше время и всегда будет. Принимать какие‑то меры бесполезно. Напомню, что половое созревание еще раньше, а возраст согласия — с 16. А концерт — с 16», — сказала артистка.