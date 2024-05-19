Глава OpenAI отказался отбирать акции у двух сотрудников, которые ушли и раскритиковали компанию

Альтман повторил это обещание и рассказал, как в документах появился этот пункт. «В наших предыдущих документах об увольнении было положение о потенциальном аннулировании капитала. Хоть мы и никогда ничего не требовали обратно, этого [условия] никогда не должно было быть в каких‑либо документах или сообщениях. Это моя вина, и это один из немногих случаев, когда мне стало искренне неловко за время запуска OpenAI. Я не знал, что это есть, и мне следовало это знать», — написал он.