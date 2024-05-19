Глава OpenAI отказался отбирать акции у двух сотрудников, которые ушли и раскритиковали компанию

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отказался от лишения акций компании двух важных сотрудников, которые уволились и подвергли критике методы бизнеса. Об этом разработчик сообщил в своем твиттере.
Накануне Vox обратил внимание на пункт в договоре OpenAI, по которому ушедшие работники обязаны вернуть компании акции, если они когда‑либо раскритикуют работодателя или раскроют существование этого условия. Однако OpenAI заверила, что никогда не делала этого, и пообещала не делать впредь.
Альтман повторил это обещание и рассказал, как в документах появился этот пункт. «В наших предыдущих документах об увольнении было положение о потенциальном аннулировании капитала. Хоть мы и никогда ничего не требовали обратно, этого [условия] никогда не должно было быть в каких‑либо документах или сообщениях. Это моя вина, и это один из немногих случаев, когда мне стало искренне неловко за время запуска OpenAI. Я не знал, что это есть, и мне следовало это знать», — написал он.
Юристы OpenAI принялись за редактирование договоров. Альтман заявил, что работник, с которым заключено старое соглашение, может обновить его на новое.
Речь идет о бывшем старшем сотруднике OpenAI по безопасности Яне Лейке, который уволился из‑за разногласий, достигших «переломного момента» после релиза GPT-4o. Он заявил, что компания отдает предпочтение «блестящим продуктам», но не безопасности.
Экс-работник OpenAI подробно рассказал о причинах своего ухода в твиттере. Специалист признал, что накопившиеся проблемы «довольно сложно решить», а его команде становится «все труднее и труднее» проводить исследования.